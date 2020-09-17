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Надёжность и цвет: озвучены самые важные для россиян факторы при выборе автомобиля

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Дмитрий Елизаров

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Главным параметром, на который чаще всего обращают внимание при покупке нового авто­мобиля, стала его надёжность, показало исследо­вание Авто.ру. А цвет кузова оказался втрое важнее возможной скидки.

  • На надёжность автомобиля при покупке обращают внимание 58% респондентов: этот параметр в качестве самого важного упоминался в 3,6 раза чаще удобства салона, которое опрошенные поставили на второе место (16%).

  • Дизайн кузова имеет большую значимость для 10% покупателей, имидж бренда учитывают 5% опрошенных, а последней в списке критериев с резуль­татом в 3% оказалась отделка интерьера.

  • Бороться за любимый цвет кузова готовы сразу 55% участников исследо­вания — они не собираются рассматри­вать никакой другой вариант, кроме заранее определённого. Выбирать из наличия согласны лишь 28% респондентов, а ещё 17% пойдут на любой вариант, если им дадут ощутимую скидку.

  • Самой желанной скидкой, которую россияне хотели бы получить при сдаче авто­мобиля в трейд-ин, назвали дисконт в 200 тысяч рублей.

Обращаете внимание на цвет автомобиля при покупке?

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