Audi представила в Пекине вторую модель без колец — роскошный кроссовер E7X

Линейка бренда AUDI, созданного фирмой Audi специально для КНР, официально пополнилась второй моделью — электрокроссовером E7X, живой дебют которого состоялся в рамках автосалона в Пекине. Вседорожник может разогнаться до 100 км/ч за 3,97 секунды и проехать без подзарядки до 751 километра. Цены на новинку компания пока не афиширует.
- AUDI E7X получил габариты 5049х1997х1710 миллиметров и колёсную базу 3060 миллиметров, но выпускаться будет несмотря на размеры только с пяти- или четырёхместным салоном. Головная светотехника состоит из полутора тысяч диодов и способна проецировать на покрытие анимированные изображения — предусмотрено восемь режимов. Колёсные диски — до 22 дюймов.
- Базовая модификация кроссовера имеет задний привод и электромотор на 408 л.с., более дорогие оснащаются двухмоторным приводом совокупной отдачей 680 сил и 800 Нм. В обоих случаях устанавливается 109-киловаттный тяговый аккумулятор CATL. Предусмотрены 900-вольтовая архитектура, тормоза от Brembo и комплекс водительских ассистентов с лидаром и софтом от китайского стартапа Momenta. Задние колёса управляемые по умолчанию. Кроме того, E7X в стандарте оснащается пневмоподвеской с возможностью регулировки клиренса в диапазоне 80 миллиметров.
- В оснащение кроссовера войдут особо комфортные кресла с режимом нулевой гравитации, термобокс с управлением через приложение и акустика Bose в подголовниках. Установленный на передней панели дисплей имеет диагональ 59 дюймов, ещё один экран на 21,4 дюйма встроен в потолок.
Ранее сообщалось о скором появлении у AUDI третьей модели. К кроссоверу E7X и пятиверке E5 Sportback должен присоединиться традиционный седан. Компания уже пообещала наделить его спортивным характером.
