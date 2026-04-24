Audi представила в Пекине вторую модель без колец — роскошный кроссовер E7X

AUDI E7X получил габариты 5049х1997х1710 миллиметров и колёсную базу 3060 миллиметров, но выпускаться будет несмотря на размеры только с пяти- или четырёхместным салоном. Головная светотехника состоит из полутора тысяч диодов и способна проецировать на покрытие анимированные изображения — предусмотрено восемь режимов. Колёсные диски — до 22 дюймов.

Базовая модификация кроссовера имеет задний привод и электромотор на 408 л.с., более дорогие оснащаются двухмоторным приводом совокупной отдачей 680 сил и 800 Нм. В обоих случаях устанавливается 109-киловаттный тяговый аккумулятор CATL. Предусмотрены 900-вольтовая архитектура, тормоза от Brembo и комплекс водительских ассистентов с лидаром и софтом от китайского стартапа Momenta. Задние колёса управляемые по умолчанию. Кроме того, E7X в стандарте оснащается пневмоподвеской с возможностью регулировки клиренса в диапазоне 80 миллиметров.