Эпатажное ателье Mansory впервые доработало гиперкар Koenigsegg для казино

В Дубае состоялась премьера уникального гиперкара Koenigsegg Jesko. Как пишет The Supercar Blog, это первый автомобиль шведской компании, доработанный эпатажным ателье Mansory. Проект не является частным заказом или инициативой тюнеров: доработку Jesko профинансировало одно из местных казино, которое планирует разыграть гиперкар среди клиентов.
- Гиперкару полностью сменили цвет кузова: нынешний оттенок призван отсылать к песку пустынь Ближнего Востока. Кроме того, дизайнеры Mansory создали для Jesko карбоновый бодикит, довольно сдержанный по меркам ателье. По версии издания, на этом настояли заказчики проекта.
- Jesko от Mansory отличается дополнительным аэродинамическим оперением в передней части, оформленными при помощи карбона воздуховодами и новыми накладками на пороги с законцовками. На корме установлены альтернативный диффузор и крупное антикрыло. Салон Jesko полностью отделан заново ярко-бирюзовой кожей: этот цвет Mansory регулярно использует на своих автомобилях.
- Об изменениях по технической части не сообщается. Jesko располагает фирменным V8 объёмом 5,0 литра, который способен развивать от 1280 до 1625 сил в зависимости от применяемого топлива.
Одной из последних работ Mansory с «мятным» интерьером стал уникальный G-класс, оформленный в стиле игры «Монополия». Это внедорожник с открытым верхом и 820-сильным 4,0-литровым V8.
