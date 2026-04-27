Ателье Keyvany подсмотрело идею тюнинга Ferrari SF90 у Mercedes-AMG

Ателье Kayvany опубликовало в соцсетях фотографии своего нового проекта, который тюнеры назвали White Shadow («Белая тень»). По всей видимости, название отсылает к экзотическому внешнему решению Ferrari SF90, в котором использовано множество букв К, но помимо доработанного кузова суперкар от Keyvany отличается ещё и форсированной силовой установкой.
- Купе снабдили новым капотом, накладкой на передний бампер и кастомными порогами, а корму украсили новым спойлером и массивным диффузором. Заднюю светотехнику тюнеры предпочли затонировать, чтобы она не выделялась на фоне общего цветового решения, а некоторые новые аэродинамические детали окаймили белым.
- Суперкар окрасили в градиентное сочетание контрастных цветов, оформив часть кузова россыпью букв К. Похожее решение ранее использовала компания Mercedes-AMG на некоторых лимитированных моделях, включая купе GT и гиперкар One, но вместо букв она применяла символические трёхлучевые звёзды.
- Штатно силовая установка SF90 Stradale состоит из трёх электромоторов и бензинового V8, развивающих 1000 л.с. Тюнеры увеличивают её отдачу до 1151 л.с., но не раскрывают, каким именно способом. Не уточняются также динамические характеристики Kayvany SF90. Заводской суперкар способен набрать 100 км/ч за 2,5 секунды.
Несколько дней назад Kayvany представило собственную версию Гелендвагена, которому достались не только массивный карбоновый обвес, но и форсированный двигатель. Мотор объёмом 4,0 литра довели до 950 сил.
Подождите
Объявления загружаются
Как относитесь к градиентной окраске кузовов?
Хорошая новая мода, стильно и необычно
Ничего особенно крутого не вижу
Подождите
Новости загружаются