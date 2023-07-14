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Ателье Kahn представило первый тюнинг-проект для нового Range Rover

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Британская фирма Kahn получила известность благодаря своим работам с внедорожниками компании Land Rover. Однако проект доработки флагманского Range Rover нового поколения ателье представило только сейчас: тюнеры предлагают модифицировать внешность внедорожника, установить на него необычные 24-дюймовые диски и перешить салон.

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  • Утверждается, что внешность доработанного Range Rover продиктована авиационными технологиями и дизайном гоночных машин 1980-х. Внедорожник получил выразительный передний бампер, массивный диффузор сзади, окрашенный в цвет кузова, и накладки на пороги.
  • Облик 24-дюймовых литых дисков должен отсылать к колёсам, установленным на Ranger Rover 1995 года, на котором передвигалась принцесса Диана. Интерьер отличается от штатного новой кожей с оригинальной сложной прострочкой.
  • Стоимость проекта пока не названа, но ателье уже принимает заявки на новый пакет доработок.

В декабре прошлого года Kahn Design показали ещё один необычный проект — модифицированное лондонское такси LEVC TX5. Кэб превратили в транспорт для VIP-персон с премиальным интерьером.

Как считаете, не переборщили?

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