Ателье Kahn представило первый тюнинг-проект для нового Range Rover

Британская фирма Kahn получила известность благодаря своим работам с внедорожниками компании Land Rover. Однако проект доработки флагманского Range Rover нового поколения ателье представило только сейчас: тюнеры предлагают модифицировать внешность внедорожника, установить на него необычные 24-дюймовые диски и перешить салон.