Ателье Kahn представило первый тюнинг-проект для нового Range Rover

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Range Rover нового поколения впервые стал броневиком
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Британская фирма Kahn получила известность благодаря своим работам с внедорожниками компании Land Rover. Однако проект доработки флагманского Range Rover нового поколения ателье представило только сейчас: тюнеры предлагают модифицировать внешность внедорожника, установить на него необычные 24-дюймовые диски и перешить салон.
В декабре прошлого года Kahn Design показали ещё один необычный проект — модифицированное лондонское такси LEVC TX5. Кэб превратили в транспорт для VIP-персон с премиальным интерьером.
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