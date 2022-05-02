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Компания Geely объявила новые цены на автомобили в России

Ателье Brabus выпустило 900-сильный катер с грилем и мини-баром

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Михаил Кондратьев

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Компания Brabus представила на мероприятии в одном из портов Майорки новый флагманский катер семейства Shadow (количество моделей в нём достигло десяти). Выпущенное совместно с финской судостроительной фирмой Axopar судно называется Shadow 900 Deep Blue Signature Edition и оснащается двумя моторами с совокупной отдачей в 900 л.с. 

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  • Катер обладает 11,7 метра длины и рассчитан на размещение двух людей с возможностью пригласить пару гостей. В движение его приводят моторы Mercury Marine 450R Verado XL объёмом 4,6 литра, которые обеспечивают максимальную скорость в 60 узлов (свыше 110 км/ч). 
  • Как подсказывает название, одна из особенностей новинки кроется в оформлении — основным цветом катера был выбран тёмно-синий. В тон ему выполнены и некоторые карбоновые детали отделки. 
  • В длинном списке стандартного и опционального оснащения есть, например, открытый душ, туалетная комната, кондиционеры, гриль с мини-баром, опреснитель с баком на 80 литров, водонагреватель, премиальный медиакомплекс, автономный отопитель и прочее. 
  • Кроме того, покупателям катера предложат лимитированную модель наручных часов производства Panerai. Их тираж ограничится 200 экземплярами. О стоимости часов и самого судна информации нет.

Катались когда-нибудь на катере?

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