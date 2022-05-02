Ателье Brabus выпустило 900-сильный катер с грилем и мини-баром

Компания Brabus представила на мероприятии в одном из портов Майорки новый флагманский катер семейства Shadow (количество моделей в нём достигло десяти). Выпущенное совместно с финской судостроительной фирмой Axopar судно называется Shadow 900 Deep Blue Signature Edition и оснащается двумя моторами с совокупной отдачей в 900 л.с.