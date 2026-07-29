Ателье Brabus представило роскошный 1450-сильный катамаран

Известное своими дорогими тюнинг-проектами на базе Mercedes-Benz ателье Brabus и верфь Sunreef Yachts впервые представили совместный катамаран. Роскошное плавсредство под названием Ultima 55 имеет длину 17 метров, может вмещать до шести пассажиров в трёх каютах и оснащено двумя «шестёрками» объёмом 10,8 литра каждая совокупной мощностью 1450 сил. Стоимость новой яхты от Brabus не конкретизируется, но, по некоторым оценкам, составляет порядка 3 миллионов долларов.
- Корпуса яхты Brabus Ultima 55 обшиты карбоном и могут нести на себе акценты красного или жемчужного цвета. При длине 17 метров катамаран имеет ширину 5,6 метра, при этом в районе кормовой палубы смонтированы раскладные панели, при помощи которых можно увеличить пространство до 7,6 метра. Здесь имеются раскладные лежаки и стол, электрогриль и барная зона.
- Жилое пространство катамарана может состоять из двух роскошных или трёх более компактных кают и одного помещения для проживания пилота. Отделывать интерьеры планируется теми же материалами, которые Brabus применяет при доработке автомобилей: кожей, алькантарой, деревом и углеволокном. Планировка подразумевает полностью оборудованную зону камбуза, а оснащение — 43-дюймовый телевизор с акустикой Bowers&Wilkins.
- Двигатели Ultima 55 позволяют разгоняться до 75 км/ч. Иные технические характеристики не разглашаются, за исключением объёма топливного бака, который составляет 1500 литров.
Ещё одну яхту ателье Brabus планирует построить в содружестве с AB Yachts — компанией, известной своими роскошными и быстрыми плавсредствами. Об этом проекте пока почти ничего не сообщается, так как официальная его премьера намечена на сентябрьскую выставку в Монако.
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