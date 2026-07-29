Ателье Brabus представило роскошный 1450-сильный катамаран

Корпуса яхты Brabus Ultima 55 обшиты карбоном и могут нести на себе акценты красного или жемчужного цвета. При длине 17 метров катамаран имеет ширину 5,6 метра, при этом в районе кормовой палубы смонтированы раскладные панели, при помощи которых можно увеличить пространство до 7,6 метра. Здесь имеются раскладные лежаки и стол, электрогриль и барная зона.

Жилое пространство катамарана может состоять из двух роскошных или трёх более компактных кают и одного помещения для проживания пилота. Отделывать интерьеры планируется теми же материалами, которые Brabus применяет при доработке автомобилей: кожей, алькантарой, деревом и углеволокном. Планировка подразумевает полностью оборудованную зону камбуза, а оснащение — 43-дюймовый телевизор с акустикой Bowers&Wilkins.