Американец разбил редчайший Ford GT спустя месяц после его покупки

Полицейские утверждают, что водитель не имел опыта езды с механической коробкой передач. Поэтому при переключении вниз он потерял контроль над машиной. Вдобавок он покинул место аварии, потому что, по словам свидетелей, у него не было с собой мобильного телефона, и с полицией он общался из дома по стационарной линии.