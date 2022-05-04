Американец разбил редчайший Ford GT спустя месяц после его покупки

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Владелец Ferrari разбил суперкар спустя несколько минут после покупки
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Во Флориде врезался в дерево и оказался сильно повреждён очень редкий суперкар Ford GT. Официальный отчёт полиции и рассказ владельца сильно расходятся в описании обстоятельств аварии, сообщает Road and Track. По некоторым данным, суперкар был куплен на аукционе всего месяц назад за 704 000 долларов.
Год назад в Детройте двое воров пытались угнать спорткар Acura TSX. Они заставили водителя и пассажира выйти из салона, но сами уехать с места преступления не сумели. Всё дело в том, что оба не умели ездить на «механике», которой была оснащена машина.
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