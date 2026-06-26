21-летний Ford GT превратили в 1200-сильный гиперкар

Ателье Boden Autohaus из США рассказало о полномасштабной кастомизации суперкара Ford GT выпуска 2005 года. Купе получило доработанную подвеску и слегка изменённую внешность, но основным модификациям подвергся силовой агрегат. Его отдача выросла со штатных 550 сразу до 1200 сил.
- 5,4-литровый V8 суперкара был укомплектован механическим нагнетателем Eaton. От него полностью отказались, заменив системой двойного турбонаддува на базе компонентов Heffner Performance, включающей, помимо «улиток», новый выпуск и интеркулеры. К агрегату прилагаются шестиступенчатая «механика» и специально спроектированный и вручную изготовленный выхлопной тракт. Отдача мотора заметно выросла, но максимум достигается при применении специализированного гоночного топлива.
- Для улучшения характеристик управляемости и уменьшения дорожного просвета Ford GT использованы койловеры KW V3. Тормозную систему заменили на один из наиболее эффективных китов от Brembo, а штатные колёсные диски уступили своё место карбоновым HRE на 20 и 21 дюйм. Прежде кузов автомобиля был чёрным, но оттенок Nardo Grey ему придали не за счёт перекраски, а при помощи плёнки.
- Гиперкар выставлен на продажу при посредничестве одного из дилеров автомобильной экзотики по цене 800 тысяч долларов.
Ford GT40 из 1960-х сейчас возрождают в Южной Африке. Фирма CAV хочет выпустить 40 осовремененных реплик знаменитого победителя «24 часов Ле-Мана» на базе Audi R8.
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