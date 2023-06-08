«Алмаз-Антей» станет собственником бывшего завода Toyota в Петербурге

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Военный концерн «Алмаз-Антей» показал ездящий прототип электрокроссовера E-Neva
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Концерн «Алмаз-Антей» станет единоличным собственником бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Соответствующий проект сделки разработан в Минпромторге.
На мощностях бывшего японского предприятия сначала наладят выпуск нового грузовика БАЗ. Его прототип показали минувшей весной. Затем, около 2026 года, должно начаться и производство электромобиля E-Neva. Пока он существует только в виде прототипа.