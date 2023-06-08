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«Алмаз-Антей» станет собственником бывшего завода Toyota в Петербурге

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Кирилл Малышев

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Концерн «Алмаз-Антей» станет единоличным собственником бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Соответствующий проект сделки разработан в Минпромторге.

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  • Сейчас собственником площадки является ФГУП «НАМИ», а само предприятие переименовано в ООО «Шушары-авто». В начале мая стало известно, что управляющей компанией назначен «Обуховский завод», входящий в структуру концерна «Алмаз-Антей».
  • Завод Toyota работал в России с 2007 года. На момент остановки весной 2022-го он выпускал седаны Camry и кроссоверы RAV4. Обе модели входили в число лидеров своих классов. Сейчас и локальное производство, и официальные поставки автомобилей Toyota в Россию прекращены.

На мощностях бывшего японского предприятия сначала наладят выпуск нового грузовика БАЗ. Его прототип показали минувшей весной. Затем, около 2026 года, должно начаться и производство электромобиля E-Neva. Пока он существует только в виде прототипа.

Какой проект интереснее?

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