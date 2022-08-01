Alfa Romeo готовит большое и дорогое кросс-купе

Материал по теме
Toyota представила сразу четыре новых Crown
Дилер показал новую Lada Vesta на видео
Компания Alfa Romeo до конца нынешнего года примет принципиальное решение о дизайне нового большого кроссовера, который разработает для рынка США. При этом, как глава компании Жан-Филипп Импарато заявил агентству Reuters, вседорожник не будет прямым конкурентом BMW X5 или X6.
Ранее стало известно, что Alfa Romeo может выпустить среднемоторный суперкар с турбированным V6 в качестве силового агрегата. Предполагается, что купе получит флагманский статус и станет своего рода прощанием итальянской компании с ДВС.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий