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Alfa Romeo готовит большое и дорогое кросс-купе

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Alfa Romeo до конца нынешнего года примет принципиальное решение о дизайне нового большого кроссовера, который разработает для рынка США. При этом, как глава компании Жан-Филипп Импарато заявил агентству Reuters, вседорожник не будет прямым конкурентом BMW X5 или X6.

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Предполагаемый облик большого кроссовера Alfa Romeo, дизайнер Хао Ху

  • Руководитель Alfa Romeo отметил, что компания хочет найти единственно правильное сочетание стилистических решений: на этот поиск и отведено время до конца 2022 года. Предположительно, итальянская марка планирует вывести на североамериканский рынок премиальную модель в стилистике кросс-седана. Ранее похожие вседорожники демонстрировали, к примеру, компании Toyota и Peugeot.
  • Кроссовер будут разрабатывать в первую очередь с учётом запросов американских покупателей. Однако позже новинка может стать глобальной моделью: по словам Импарато, полноразмерный вседорожник планируется продавать также в Европе и Китае. Новая модель должна укрепить статус Alfa Romeo в структуре концерна Stellantis как международной премиальной марки.
  • Ожидаемый срок выхода нового кроссовера на рынок — 2027 год.

Ранее стало известно, что Alfa Romeo может выпустить среднемоторный суперкар с турбированным V6 в качестве силового агрегата. Предполагается, что купе получит флагманский статус и станет своего рода прощанием итальянской компании с ДВС.

Большой кроссовер от Alfa Romeo — как вам идея?

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