Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

«Агент 007» снялся в рекламе китайского бренда Denza для Европы

Актёр появится на рекламных материалах бренда в Европе, Африке и на Ближнем Востоке
НовостиВидео
4
1

Подождите

Видео загружается

BYD выпустил видео с Дэниелом Крейгом, известным по образу Джеймса Бонда. В марте было объявлено, что он стал лицом новой рекламной кампании марки Denza, которую китайский концерн активно продвигает в Европе. В ролике «агент 007» управляет хэтчбеком Denza Z9 GT. 

  • Герой Крейга водит машину и попутно беседует со своим псом на тему изменчивости мира. В рассуждениях он приходит к «необходимости выйти из тени и принять новое, развиваться». В конце ролика «Бонд» устраивает небольшую «джимхану» в сельской местности.
  • Продажи Denza Z9 GT в Европе стартовали в апреле. Пятидверная модель выпускается в виде подзаряжаемого гибрида и электромобиля. После обновления в начале этого года топовая электрическая версия получила 1156-сильную установку и способна разгоняться до 270 км/ч. Тяговая батарея имеет ёмкость 122 кВт·ч.
  • У гибридной модификации 2-литровый ДВС-генератор и три электромотора суммарной мощностью 870 л.с. Ёмкость аккумулятора составляет ёмкостью 63,82 кВт·ч.
  • За первые четыре месяца 2026 года BYD стал самым массовым электромобильным брендом на рынке Великобритании, заняв 7% рынка. Китайская компания продала 12 754 «электричек», опередив Tesla, KIA, BMW и Volkswagen. 

А по итогам 2025 года Европа впервые столкнулась с ситуацией, когда ввоз китайских автомобилей и комплектующих превысил вывоз европейских машин в Китай. Экспорт автомобилей из Евросоюза в Китай сократился на 34% — до 16 миллиардов евро. В то же время импорт из КНР вырос на 8%, достигнув 22 миллиардов евро. 

Подождите

Объявления загружаются

Сможет Европа противостоять экспансии BYD?

Да, европейские бренды по-прежнему очень сильны
Нет, уже скоро все будут покупать китайские машины

Подождите

Новости загружаются

#BYD#Киногерои#Denza
4
Комментарии
Комментарии1
Войдите, чтобы комментировать
1 ч. назад
А после съёмки рекламы он сел за руль Aston Martin и уехал в закат
Нравится
Ответить

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё