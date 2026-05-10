«Агент 007» снялся в рекламе китайского бренда Denza для Европы

Герой Крейга водит машину и попутно беседует со своим псом на тему изменчивости мира. В рассуждениях он приходит к «необходимости выйти из тени и принять новое, развиваться». В конце ролика «Бонд» устраивает небольшую «джимхану» в сельской местности.

Продажи Denza Z9 GT в Европе стартовали в апреле. Пятидверная модель выпускается в виде подзаряжаемого гибрида и электромобиля. После обновления в начале этого года топовая электрическая версия получила 1156-сильную установку и способна разгоняться до 270 км/ч. Тяговая батарея имеет ёмкость 122 кВт·ч.

У гибридной модификации 2-литровый ДВС-генератор и три электромотора суммарной мощностью 870 л.с. Ёмкость аккумулятора составляет ёмкостью 63,82 кВт·ч.

За первые четыре месяца 2026 года BYD стал самым массовым электромобильным брендом на рынке Великобритании, заняв 7% рынка. Китайская компания продала 12 754 «электричек», опередив Tesla, KIA, BMW и Volkswagen.

А по итогам 2025 года Европа впервые столкнулась с ситуацией, когда ввоз китайских автомобилей и комплектующих превысил вывоз европейских машин в Китай. Экспорт автомобилей из Евросоюза в Китай сократился на 34% — до 16 миллиардов евро. В то же время импорт из КНР вырос на 8%, достигнув 22 миллиардов евро.