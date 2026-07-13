По сути, это механизм, позволяющий владельцу разбитого автомобиля не заниматься продажей его остатков, а передать эту головную боль страховой компании и получить максимально возможную выплату.

В автомобильной сфере процесс абандона регулирует пункт 5 статьи 10 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Эта норма устанавливает общее правило: в случае утраты или гибели застрахованного имущества можно отказаться от прав на него в пользу страховщика и получить полную страховую сумму.

Обратите внимание: речь именно о страховании имущества, а не гражданской ответственности, поэтому абандон применим только в случае с каско.