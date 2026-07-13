Каждый автовладелец, оформляя страховку, надеется, что в случае аварии ущерб покроют полностью. Однако, когда повреждения настолько серьёзны, что восстановить машину нельзя, страховщики часто предлагают компенсацию за вычетом стоимости годных остатков. Но даже в таком случае у автовладельца есть законный способ получить полную страховую сумму — этот способ в профессиональной среде известен как абандон.
Что такое абандон простыми словами
Абандон (от французского abandon — «оставление», «отказ») — это право страхователя или выгодоприобретателя отказаться от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика и получить взамен страховое возмещение в полном объёме.
По сути, это механизм, позволяющий владельцу разбитого автомобиля не заниматься продажей его остатков, а передать эту головную боль страховой компании и получить максимально возможную выплату.
В автомобильной сфере процесс абандона регулирует пункт 5 статьи 10 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Эта норма устанавливает общее правило: в случае утраты или гибели застрахованного имущества можно отказаться от прав на него в пользу страховщика и получить полную страховую сумму.
Обратите внимание: речь именно о страховании имущества, а не гражданской ответственности, поэтому абандон применим только в случае с каско.
Важно понимать, что абандон — односторонняя сделка, не требующая согласия страховщика. Страховая компания не вправе отказаться от принятия имущества, в отношении которого заявлен абандон. Более того, право страхователя на отказ не может быть ограничено условиями договора страхования.
Когда возникает право на абандон
Абандон применяется в ситуациях, когда транспортное средство признаётся не подлежащим восстановлению. В профессиональной среде используется также термин «конструктивная гибель автомобиля». Законодательство выделяет два ключевых критерия, при которых наступает право на абандон:
- техническая невозможность восстановления, когда автомобиль физически не подлежит ремонту;
- экономическая нецелесообразность ремонта, когда цена восстановления повреждённого транспортного средства превышает определённый порог от его стоимости. Такой порог в страховании называют порогом тотальности.
Законодательство не устанавливает единого для всех страховщиков процента, при котором наступает полная гибель ТС. Каждая страховая компания прописывает этот критерий в своих правилах страхования. На практике порог тотальности варьируется в зависимости от ряда факторов.
Для новых автомобилей СК обычно устанавливают порог на уровне 75–80% от страховой суммы. Это означает, что, если стоимость ремонта превышает 75–80% цены автомобиля на момент аварии, машина признаётся конструктивно погибшей. Для старых автомобилей порог может быть ниже — в диапазоне 60–75%. Для премиальных автомобилей некоторые страховщики устанавливают пониженный порог в 40–50%.
Как заявить об абандоне
При абандоне страхователь или выгодоприобретатель должен направить письменное заявление об отказе от прав на застрахованное имущество. Для реализации этого права устанавливается период, оговорённый в правилах страховой компании. По истечении этого срока можно требовать возмещения убытков только на общих основаниях.
После того как страхователь заявил абандон, происходит переход права собственности на повреждённое имущество к страховщику. Страховая компания становится законным владельцем автомобиля и в дальнейшем может распорядиться им по своему усмотрению.
Вместе с выплатой полной страховой суммы договор страхования прекращается. Страховщик уже выполнил своё обязательство в полном объёме, а застрахованное имущество больше не существует в том виде, в каком оно было застраховано.
При оформлении договора каско стоит внимательно изучить правила страхования компании, в том числе порог тотальности и условия выплаты при конструктивной гибели машины.
Можно ли применить абандон по ОСАГО
Абандон применим в добровольном страховании имущества, то есть в полисах каско. Что касается ОСАГО, то Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» не содержит прямого указания на абандон. Однако понятие полной (конструктивной) гибели транспортного средства для ОСАГО определено. Но, в отличие от каско, по ОСАГО у потерпевшего нет права передать годные остатки страховщику и получить полную страховую сумму. Выплата по ОСАГО будет ограничена лимитом в 400 000 рублей на возмещение вреда имуществу.
Что в итоге
- Абандон — это инструмент защиты прав автовладельца при тотальной гибели автомобиля.
- Заявить об абандоне можно только по договору каско. К полисам ОСАГО инструмент не применяется.
- Страховщик не может отказать в праве на абандон.