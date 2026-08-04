A2 e-tron станет самым экономичным электромобилем Audi

Компания Audi раскрыла подробности о предстоящем компактном электромобиле A2 e-tron, официальный дебют которого намечен на осень 2026 года. Новинка станет базовой электрической моделью в линейке немецкого бренда. По предварительным данным, одна из версий будет потреблять всего 12,8 кВт·ч на 100 километров, что делает её самым экономичным электрокаром в истории марки.
- Высокие показатели эффективности достигнуты за счёт комплекса аэродинамических решений и модернизации силового агрегата. Коэффициент лобового сопротивления A2 e-tron равен 0,24: электрокар получил обтекаемый силуэт, воздухозаборные заслонки с активным управлением, открывающиеся только при необходимости охлаждения, а также воздушные шторки и специальные уплотнители в колёсных арках для снижения турбулентности. В совокупности аэродинамические доработки позволили сэкономить до 0,9 кВт·ч на 100 километров пробега.
- Энергопотребление на уровне 12,8 кВт·ч на 100 километров (по предварительным измерениям по циклу WLTP) заявлено для модификации с отдачей 190 л.с., дополненной опциональным пакетом для повышения эффективности.
- Электромотор постоянного тока стал до 10% эффективнее по сравнению с предшествующими силовыми установками. В силовой электронике применены полупроводники из карбида кремния, снижающие потери при переключении под частичной нагрузкой. Толщину пластин статора уменьшили с 0,3 до 0,2 миллиметра для снижения потерь в железе, обмотку перевели на схему «треугольник», а в редукторе с передаточным числом 10,2:1 использовано масло с низким коэффициентом трения.
- Модель оснащается литий-железо-фосфатной (LFP) тяговой батареей ёмкостью 61 кВт·ч, выполненной по технологии Cell-to-Pack, при которой ячейки монтируются непосредственно в корпус аккумулятора. Данный тип батареи не содержит редкоземельных элементов, отличается высокой термической стабильностью и устойчивостью к деградации, что позволяет регулярно заряжать её до 100% без риска преждевременного износа. КПД процесса зарядки от настенного терминала достигает 89,6%.
- Audi A2 e-tron поддерживает функцию двунаправленной зарядки: технологии Vehicle-to-Load для питания внешних электроприборов и Vehicle-to-Home для использования аккумулятора автомобиля в качестве домашней системы хранения энергии. На начальном этапе функция интеграции с домашней сетью будет доступна в Германии, Австрии и Швейцарии.
A2 уже примеряла приставку e-tron: в 2024 году студенты технической академии Audi и сотрудники-стажёры построили на базе модели электрический рестомод. Товарному хэтчу доработали внешность и салон, а также полностью заменили силовую установку.
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