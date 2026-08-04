A2 e-tron станет самым экономичным электромобилем Audi

Высокие показатели эффективности достигнуты за счёт комплекса аэродинамических решений и модернизации силового агрегата. Коэффициент лобового сопротивления A2 e-tron равен 0,24: электрокар получил обтекаемый силуэт, воздухозаборные заслонки с активным управлением, открывающиеся только при необходимости охлаждения, а также воздушные шторки и специальные уплотнители в колёсных арках для снижения турбулентности. В совокупности аэродинамические доработки позволили сэкономить до 0,9 кВт·ч на 100 километров пробега.

Энергопотребление на уровне 12,8 кВт·ч на 100 километров (по предварительным измерениям по циклу WLTP) заявлено для модификации с отдачей 190 л.с., дополненной опциональным пакетом для повышения эффективности.