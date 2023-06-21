Что вы знаете о Volvo? Что именно эта фирма задаёт стандарты в области автомобильной безопасности? Негусто. Но не переживайте — после нашего экскурса в историю компании из Гётеборга уровень вашей осведомлённости о главном скандинавском автобренде обязательно вырастет.
Официально первые автомобили Volvo появились в 1927 году. При этом торговая марка AB Volvo (AB — это Aktiebolaget, то есть акционерное общество) образовалась 22 июня 1915 года. Как же так?! Всё дело в том, что сначала Volvo была брендом подшипников знаменитой фирмы SKF.
На латыни volvere означает «катить» — подходящее название для изготовителя шариковых и роликовых подшипников. Правда, в 1919-м SKF отказалась от использования бренда Volvo. Он остался только в документах, и о нём постепенно стали забывать.
Прошло несколько лет до того, как топ-менеджер Ассар Габриэльссон и инженер Густав Ларссон — оба сотрудники SKF — решили открыть собственную автомобильную фирму. Покинув подшипниковую империю, они в 1926-м построили опытную партию из 10 автомобилей и представили её потенциальным инвесторам.
Любопытно, что выходцам из SKF Габриэльссону и Ларссону не удалось далеко уйти от своих бывших работодателей. Ведь первыми на наживку в виде опытной партии автомобилей клюнули как раз бизнесмены из SKF.
Там быстро смекнули, что дружественный автомобильный бренд — это хорошая игра вдолгую. Будет кого обеспечивать подшипниками. Так стартап Габриэльссона и Ларссона получил не только инвестиции, но и пустующие цеха фабрики в Лундбю, пригороде Гётеборга, и даже торговую марку AB Volvo.
Вместе с названием появился и фирменный логотип Volvo. Вопреки расхожему мнению, он не символизирует мужской пол. Стрелка, направленная вверх, — это ещё и символ железа, металлургической промышленности. На это и намекали отцы-основатели Volvo — мол, мы делаем машины из шведской стали.
Основательность, добротность и качество отличали шведские автомобили с первых лет выпуска. Стоили Volvo недёшево, их тиражи не назовёшь рекордными, зато с надёжностью и долговечностью проблем не было.
В общем-то неудивительно, что мировой рекорд абсолютного пробега принадлежит именно Volvo. Рекордсмен — красное купе Volvo P1800 американского учителя Ирвинга Гордона, который с момента покупки в 1966-м по 2018-й преодолел 5 246 875 километров! Преодолел бы и больше, но владелец машины умер, а рекордный P1800 очутился в музее.
Чтобы столько наездить, Гордону пришлось израсходовать 3138 литров моторного масла, 829 масляных фильтров, 464 свечи зажигания, 156 покрышек, 29 комплектов тормозных колодок, 29 ремней генератора, четыре комплекта амортизаторов, три помпы, три генератора и два стартера.
Помимо феноменального пробега, Volvo P1800 вошёл в историю и по другим причинам. Нет, особой мощностью и динамикой шведское купе не отличалось, зато со стилем проблем не было. Изящные формы P1800 помогли этой модели получить главную роль в популярном детективном сериале «Святой».
На шведском купе в шоу ездил Саймон Темплар — герой Роджера Мура, будущего Джеймса Бонда.
Впрочем, поговаривают, что изначально создатели сериала обратились в Jaguar с просьбой предоставить для съёмок E-type. Но получив отказ, согласились на Volvo.
Безопасность — это действительно второе имя Volvo. Глупо тратить время на рассказы о том, насколько велик вклад шведской фирмы в безопасность на дорогах. Куда лаконичнее будет простое перечисление систем безопасности, которые появились на автомобилях благодаря инженерам компании.
- 1959 — трёхточечные ремни безопасности
- 1972 — детское кресло, установленное против хода движения
- 1978 — детская подставка-бустер
- 1990 — первое в мире интегрированное детское кресло
- 1991 — система защиты кузова от бокового удара (SIPS)
- 1998 — система защиты от плетевого удара (WHIPS)
- 1998 — надувные шторки безопасности
- 2003 — датчик слепых зон (BLIS)
- 2010 — система распознавания пешеходов с функцией торможения до полной остановки
Ещё одним важным шагом на пути к дорожному движению без ДТП и жертв стала инициатива EVA, предложенная Volvo в 2019 году. Её суть в том, что вся база данных по безопасности автомобилей, включая отчёты о тысячах краш-тестов, которую компания бережно и скрупулёзно собирала на протяжении последнего полувека, выложена в открытый доступ. В Volvo считают, что человеческая жизнь важнее коммерческих тайн.
Спортивные достижения бренда Volvo на первый взгляд не столь очевидны. Шведская марка никогда не участвовала в Формуле-1 или Ле-Мане. Чемпионатов мира по ралли тоже не выигрывала, ограничиваясь лишь локальными успехами.
И всё же респектабельное гоночное реноме у компании имеется. Связаны успехи Volvo прежде всего c кузовными чемпионатами. Угловатые, но при этом очень быстрые Volvo 240 Turbo c 2,1-литровым наддувным двигателем мощностью 350 л.с. выиграли чемпионат Европы по турингу (ETCC) в сезоне 1985 года. Причём соперниками Volvo были такие успешные и уважаемые команды, как BMW, Rover и Ford. Фишкой 240 Turbo была скорость на прямых, доходящая до 260 км/ч!
Но ещё более известными стали универсалы Volvo 850 из британского кузовного чемпионата BTCC 1990-х. Огромные шведские «сараи» мгновенно сделались любимцами нейтральных болельщиков. Все, у кого не было любимой команды, дружно поддерживали универсалы в неравной борьбе со сворой седанов.
Увы, аэродинамика и вес не позволили «сараям» стать по-настоящему конкурентоспособными. По итогам года Volvo заняла предпоследнее место среди команд, отъездивших целый сезон. Зато классные фото и яркие воспоминания о гоночных универсалах живы до сих пор.
Скорее всего, вы замечали эмблему Volvo не только на легковых автомобилях. Её можно встретить на грузовиках, автобусах, а также строительной технике. Это, разумеется, неспроста. Когда-то все филиалы входили в состав одной компании AB Volvo. Но сейчас это не так.
Легковое и грузовое отделение Volvo не имеют друг к другу вообще никакого отношения, хотя и сохраняют единство имени и фирменного логотипа. Ещё в 1999 году Volvo Cars — подразделение AB Volvo по разработке и выпуску легковых автомобилей — было продано Ford Motor Company и выведено из состава «большого Volvo».
С тех пор утекло немало воды, и в 2010-м владельцем легкового Volvo стала китайская фирма Geely, которой марка принадлежит и по сей день.
В своё время эта сделка вызывала у многих сомнения, но всё оказалось к лучшему. Финансы Geely помогли Volvo Cars пережить сложный период, обновить модельную гамму и даже обзавестись собственным премиум-брендом — Polestar. В свою очередь, инженерный потенциал шведов вывел на новый уровень автомобили марок, входящих в состав группы Geely. Классика взаимовыгодного сотрудничества.
А как вы относитесь к Volvo?
Фото на обложке: Volvo 1800 S, media.volvocars.com
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