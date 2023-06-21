Официально первые автомобили Volvo появились в 1927 году. При этом торговая марка AB Volvo (AB — это Aktiebolaget, то есть акционерное общество) образовалась 22 июня 1915 года. Как же так?! Всё дело в том, что сначала Volvo была брендом подшипников знаменитой фирмы SKF.

На латыни volvere означает «катить» — подходящее название для изготовителя шариковых и роликовых подшипников. Правда, в 1919-м SKF отказалась от использования бренда Volvo. Он остался только в документах, и о нём постепенно стали забывать.

Прошло несколько лет до того, как топ-менеджер Ассар Габриэльссон и инженер Густав Ларссон — оба сотрудники SKF — решили открыть собственную автомобильную фирму. Покинув подшипниковую империю, они в 1926-м построили опытную партию из 10 автомобилей и представили её потенциальным инвесторам.