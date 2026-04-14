76-летний Mercedes, который возил Мэрилин Монро, уйдёт с молотка

Аукционный дом Iconic Auctioneers выставит в середине мая на продажу раритетный Mercedes-Benz 170 S (W136) выпуска 1950 года. Автомобиль примечателен не только своим состоянием после реставрации, но и историей: нынешний его владелец смог выяснить, что в 1956 году машиной пользовалась знаменитая актриса, икона Голливуда Мэрилин Монро. Несмотря на все достоинства раритета, выручить за него планируют относительно немного — от 120 до 160 тысяч фунтов (от 162 до 216 тысяч долларов).
- Нынешний хозяин приобрёл Mercedes-Benz 170 S более десяти лет назад. Автомобиль попал к нему с набором чемоданов, украшенных монограммой ММ, выполненной характерным шрифтом. Аналогичная монограмма имеется и на передней панели. Пытаясь узнать, к чему отсылает аббревиатура, владелец проследил биографию автомобиля и выяснил, что в феврале 1956 года его ввезли в Грецию.
- Обладателю раритета удалось отыскать в архивах страховой сертификат на автомобиль, охватывающий период с февраля по август 1956 года, подписанный Мэрилин Монро. На основании этого был сделан вывод, что знаменитая актриса пользовалась этим Мерседесом во время своих поездок по Европе и в частности по Греции.
- Аукционисты утверждают, что нотариально заверенный сертификат будет приложен к автомобилю. Реставрировать его взялись после установления факта связи со знаменитостью, поручив восстановление видным специалистам по раритетным Mercedes-Benz из Великобритании. Машину фактически разобрали и собрали заново, использовав запчасти от оригинальных поставщиков или изготовив их с нуля по аутентичным чертежам. В качестве консультантов выступали бывшие инженеры из Зиндельфингена.
- Mercedes-Benz 170 S считался в начале 1950-х одной из роскошных моделей компании, будучи ориентированным на обеспеченных бизнесменов и руководителей компаний. Этот экземпляр укомплектован рядной «четвёркой» объёмом 1,7 литра, развивающей 52 л.с.
