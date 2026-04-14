76-летний Mercedes, который возил Мэрилин Монро, уйдёт с молотка

Аукционный дом Iconic Auctioneers выставит в середине мая на продажу раритетный Mercedes-Benz 170 S (W136) выпуска 1950 года. Автомобиль примечателен не только своим состоянием после реставрации, но и историей: нынешний его владелец смог выяснить, что в 1956 году машиной пользовалась знаменитая актриса, икона Голливуда Мэрилин Монро. Несмотря на все достоинства раритета, выручить за него планируют относительно немного — от 120 до 160 тысяч фунтов (от 162 до 216 тысяч долларов).