26 классных мест для фотографий в Сочи

Сделать снимок в каньоне мечтают многие и по ошибке думают, что для этого надо ехать в США или в Австралию. Но на практике удивительные места находятся намного ближе. В Сочи есть каньон Псахо (на Яндекс Картах). Место облагороженное, но наплыва туристов здесь нет из-за сложной каменистой дороги с торчащими булыжниками и резкими поворотами. Если не боитесь, то маршрут пройдёт вдоль трассы на Красную Поляну, через село Голицыно в сторону села Лесное. По дороге слева будет указатель на каньон Псахо, после которого дорога займёт всего 15 минут.

Рельефные скалы, поросшие мхом деревья вокруг и сказочные фото. Когда пройдёте на смотровую площадку, то увидите табличку, что рекреационная зона закончена. На самом деле здесь она только начинается и можно отправиться на прогулку дальше (так и делают многие туристы). Стоит только заранее подготовить удобную обувь с нескользкой подошвой, купальники и воду с перекусом.

Каньон разделён на две части: сухую, где когда-то русло реки изменило своё направление и всё пересохло, и мокрую, где можно искупаться. Маршрут удобнее начать с первой части и через 400 метров как раз выйти ко второй.