21-летний Lamborghini с пробегом продали за 260 000 долларов, и это недорого

Murcielago в перламутровом цвете Arancio Atlas пребывает в стоковом состоянии. Его 6,2-литровый атмосферный V12 развивает 572 л.с. и 650 Нм, работает в паре с шестиступенчатым «роботом» E-gear и передаёт тягу на все четыре колеса.

Автомобиль не бывал в серьёзных авариях, год назад его комплексно обслужили. Однако он всё же не в «идеале»: есть недочёты по ЛКП и заметные следы эксплуатации в салоне, неисправна внутренняя ручка левой двери, повреждены один из дефлекторов вентиляции и крышка пепельницы.