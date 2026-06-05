21-летний Lamborghini с пробегом продали за 260 000 долларов, и это недорого

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги за родстер Lamborghini Murcielago 2005 года выпуска с пробегом свыше 50 000 километров. Финальная ставка составила 260 000 долларов (примерно 19 200 000 рублей). Цена считается выгодной, поскольку ухоженные экземпляры данной модели нередко оцениваются значительно дороже.
- Murcielago в перламутровом цвете Arancio Atlas пребывает в стоковом состоянии. Его 6,2-литровый атмосферный V12 развивает 572 л.с. и 650 Нм, работает в паре с шестиступенчатым «роботом» E-gear и передаёт тягу на все четыре колеса.
- Автомобиль не бывал в серьёзных авариях, год назад его комплексно обслужили. Однако он всё же не в «идеале»: есть недочёты по ЛКП и заметные следы эксплуатации в салоне, неисправна внутренняя ручка левой двери, повреждены один из дефлекторов вентиляции и крышка пепельницы.
- Плюс отсутствует заводская «жёсткая» крыша — тканевый верх с каркасом. Имеется только тент, который рассчитан на использование исключительно во время стоянки. Ещё нарушена «экология»: с нынешним состоянием выпускной системы суперкар не пройдёт техосмотр.
- Тем не менее покупка считается удачной инвестицией, так как Murcielago первого поколения с классическим атмосферным V12 переходит в статус коллекционной классики. В среднем родстеры в хорошем состоянии оцениваются сегодня в 370–390 тысяч долларов.
В мае Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce 2010 года выпуска с пробегом 1115 километров отказались продать за 2,3 миллиона долларов. Продавец рассчитывал выручить за машину гораздо больше — от 3,7 до 4 миллионов долларов.
Подождите
Объявления загружаются
Рассматривали когда-нибудь покупку автомобиля в качестве инвестиции?
Да, и купил(а)
Да, но не решился(-ась)
Не-а
Подождите
Новости загружаются