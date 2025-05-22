17-летний Lamborghini Murcielago с пробегом меньше 7 тысяч километров выставили на Авто.ру

На Авто.ру появился суперкар Lamborghini Murcielago, игравший в период серийного производства роль флагманской модели итальянского бренда. Экземпляр, выставленный на продажу, собран в 2008 году и проехал с тех пор 6890 километров, причём, как утверждает продавец, в основном за пределами России, хотя сейчас находится в Москве. Просят за претендента на титул «капсулы времени» 30 миллионов рублей.
- Согласно году выпуска, этот Murcielago относится к послерестайлинговому периоду модели. Обновление 2006 года принесло суперкару доработанную внешность и подвеску, новый выхлоп, а также модернизированный двигатель. Если на первые Murcielago устанавливался 6,2-литровый V12 мощностью 580 сил, то с рестайлингом суперкар получил мотор объёмом уже 6,5 литра с отдачей, доведённой до 640 л.с. Вкупе с роботизированной коробкой он разгонял купе до 100 км/ч за 3,2 секунды при максималке 342 км/ч.
- Продавец уточняет, что автомобиль был приобретён новым в России, но эксплуатировался и обслуживался главным образом в Италии, хотя сейчас снова находится в нашей стране. Судя по фото, с ярко-зелёным цветом кузова Murcielago сочетается салон, отделанный чёрной кожей с акцентами аналогичного оттенка и карбоновыми вставками.
В середине мая на Авто.ру появлялся в продаже ещё один необычный спорткар — Nissan Skyline GT-R R34 в очень редкой спецверсии V-spec II Nur. Просили за купе в коллекционном состоянии 60 миллионов рублей, то есть вдвое больше, чем за Murcielago с небольшим пробегом.
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Очень редкий GT-R или два Lamborghini?
Я строго за JDM
Предпочту итальянскую классику
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