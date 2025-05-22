17-летний Lamborghini Murcielago с пробегом меньше 7 тысяч километров выставили на Авто.ру

Согласно году выпуска, этот Murcielago относится к послерестайлинговому периоду модели. Обновление 2006 года принесло суперкару доработанную внешность и подвеску, новый выхлоп, а также модернизированный двигатель. Если на первы

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Murcielago устанавливался 6,2-литровый V12 мощностью 580 сил, то с рестайлингом суперкар получил мотор объёмом уже 6,5 литра с отдачей, доведённой до 640 л.с. Вкупе с роботизированной коробкой он разгонял купе до 100 км/ч за 3,2 секунды при максималке 342 км/ч.