17-сильный микрокар, стилизованный под BMW Isetta, продают за 2,5 миллиона рублей

Необычный электрокар появился в продаже в Москве. На Авто.ру опубликовано объявление о продаже миниатюрного Microlino, источником вдохновения для дизайна которого стала культовая BMW Isetta. За «однодверку» выпуска 2023 года, рассчитанную на двоих человек, просят 2,5 миллиона рублей, то есть примерно на полмиллиона больше цены седана Lada Vesta в максимальной комплектации.