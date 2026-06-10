17-сильный микрокар, стилизованный под BMW Isetta, продают за 2,5 миллиона рублей

Необычный электрокар появился в продаже в Москве. На Авто.ру опубликовано объявление о продаже миниатюрного Microlino, источником вдохновения для дизайна которого стала культовая BMW Isetta. За «однодверку» выпуска 2023 года, рассчитанную на двоих человек, просят 2,5 миллиона рублей, то есть примерно на полмиллиона больше цены седана Lada Vesta в максимальной комплектации.
- Автомобильчик оснащён электромотором, развивающим 17 л.с. По официальным данным, до 50 км/ч такой Microlino ускорится за пять секунд при максимальной скорости 90 км/ч. Продавец утверждает, что одного заряда тяговой батареи достаточно для пробега 150 километров, и этого хватает на два-три дня городской эксплуатации.
- В оснащение электрокара входят кожа в отделке салона, сенсорный дисплей, сдвижная секция крыши и доводчик единственной двери, расположенной спереди. Кроме того, Microlino дополнительно укомплектован 16-дюймовыми колёсами от Lorinser.
- Утверждается также, что ценности электромобилю добавляет принадлежность к стартовой партии Pioneer Series, с которой началось производство Microlino, — отличалась она, к примеру, особыми цветами кузова и отделкой интерьера. Этот экземпляр выпущен 964-м из 999. С момента выпуска на «однодверке» проехали порядка 3 тысяч километров.
В начале июня на Авто.ру выставляли на продажу ещё один экзотический автомобиль — Chevrolet Corvette 1963 года, проехавший, как утверждалось, всего 2325 километров. Просили за купе 70 миллионов рублей.
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