160-сильная Lada Iskra, китайский седан впереди Maybach и распродажа салонов Mercedes-Benz. Главное за день

Добрый вечер! Для Lada Iskra разработали турбокит, с которым мощность машины возрастает со 106 до 150–160 л.с. Радикально улучшается и динамика, однако стоит набор как четверть Искры. С этим знанием переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
Цены на Changan CS35 Max
В начале года на нашем рынке появился новый компактный кроссовер Changan CS35 Max, который оказался дешевле, чем предшественник CS35 Plus. Первый тест новинки мы уже провели, а теперь решили выяснить, в каких комплектациях и за сколько именно его продают. Собрали информацию у дилеров по всей России.
Премиум-вэны на батарейках
Во многих автомобильных сегментах сегодня присутствуют электрические альтернативы машинам с ДВС. Класс минивэнов — не исключение, причём тут выбор уже предостаточный. Мы решили посмотреть, какие интересные премиум-модели продаются в России прямо сейчас — и отобрали пять свежих вариантов.
Важные новости
- Росавтодор раскритиковал строительство дорог из цемента
- Роскошный седан Huawei почти вдвое обошёл по продажам Maybach
- Компания Mercedes-Benz распродала все свои автосалоны в Берлине
- Seres запатентовала отстреливающие батареи
Почитать перед сном
Продал машину, она уже ездит на новых номерах, но налог приходит и нынешнему владельцу, и прошлому. Что делать в такой ситуации? Отвечает юрист.
Nissan, который вылетел с дороги, но потом вернулся на неё — выясняем, о чём не рассказывает продавец недорогого седана.
