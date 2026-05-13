Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

160-сильная Lada Iskra, китайский седан впереди Maybach и распродажа салонов Mercedes-Benz. Главное за день

Что случилось в среду, 13 мая 2026 года
Новости

Добрый вечер! Для Lada Iskra разработали турбокит, с которым мощность машины возрастает со 106 до 150–160 л.с. Радикально улучшается и динамика, однако стоит набор как четверть Искры. С этим знанием переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.

Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Цены на Changan CS35 Max

В начале года на нашем рынке появился новый компактный кроссовер Changan CS35 Max, который оказался дешевле, чем предшественник CS35 Plus. Первый тест новинки мы уже провели, а теперь решили выяснить, в каких комплектациях и за сколько именно его продают. Собрали информацию у дилеров по всей России.

Премиум-вэны на батарейках

Во многих автомобильных сегментах сегодня присутствуют электрические альтернативы машинам с ДВС. Класс минивэнов — не исключение, причём тут выбор уже предостаточный. Мы решили посмотреть, какие интересные премиум-модели продаются в России прямо сейчас — и отобрали пять свежих вариантов.

Важные новости

  • Росавтодор раскритиковал строительство дорог из цемента
  • Роскошный седан Huawei почти вдвое обошёл по продажам Maybach
  • Компания Mercedes-Benz распродала все свои автосалоны в Берлине
  • Seres запатентовала отстреливающие батареи

Почитать перед сном

Продал машину, она уже ездит на новых номерах, но налог приходит и нынешнему владельцу, и прошлому. Что делать в такой ситуации? Отвечает юрист.



Nissan, который вылетел с дороги, но потом вернулся на неё — выясняем, о чём не рассказывает продавец недорогого седана.

Кстати!

Можно проехать первым? Почти нерешаемая задача на знание ПДД.

Подождите

Новости загружаются

#Дайджест дня
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё