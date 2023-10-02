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Тесты про Seres
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Топ-5 гибридов в России: рейтинг на основе экспертных тестов
4
6
13 мая
Тесты
Подборки
Подробный тест Seres M5: плюсы и минусы незаметного, но интересного гибрида
6
2
16 февраля
Тесты
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Первый тест кроссовера от Huawei и соавтора Tesla: ездим на AITO M5
5
16
2 октября 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Seres
M5
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