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Тесты про Oting
Paladin
4,5
5 отзывов
8 с пробегом
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Тесты
Haval H9 против Oting Paladin: сравнительный тест полноразмерных рамников
10
32
28 ноября 2024
Тесты
Подробный тест и обзор Oting Paladin: все плюсы и минусы рамного вездехода, который любит ездить далеко
12
11
21 октября 2024
Тесты
Первый тест Oting Paladin — внедорожника для тех, кто скучает по Fortuner и Pajero Sport
6
13
13 мая 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Oting
Paladin
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