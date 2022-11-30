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Mercedes-Benz
4,7
3 437 отзывов
3 301 новых
26 771 с пробегом
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Тест роскошного Мерседеса на батарейках: сможет ли EQS заменить S-класс
1
2
30 ноября 2022
Тесты
Взаимные уступки. Все плюсы и минусы Mercedes-Benz C-класса: подробный тест-драйв
2
18 апреля 2022
Тесты
Четырёхугольник. Новейший Mercedes-Benz C 200 против Audi A4, BMW 420d и Genesis G70
18 марта 2022
Тесты
Маленький флагман. Первый тест нового Mercedes-Benz C-класса
10
14 декабря 2021
Тесты
Аксиома Мерседеса. S-класс, «Гелик» или V-класс: идеальный Mercedes-Benz за 15 миллионов рублей
1
6
13 декабря 2021
Тесты
Премиум на хозяйстве. Все плюсы и минусы Mercedes-Benz Vito: подробный тест
10 августа 2021
Тесты
Большой тест минивэнов: Kia Carnival против Opel Zafira Life, GAC GN8, Volkswagen Multivan и Mercedes-Benz Vito
21
18 июня 2021
Тесты
Спин-офф. Все плюсы и минусы Mercedes-Benz GLA: подробный тест
12
18 января 2021
Тесты
Вариант нормы. Все плюсы и минусы Mercedes-Benz E-класса: подробный тест
12
16 октября 2020
Тесты
Звездо-счёт: подробный тест седана Mercedes-Benz A-класса
3
15 декабря 2019
Тесты
Привет покатым! Тест двух кросс-купе Mercedes-Benz GLE
2
5 декабря 2019
Тесты
Мощнее — не значит лучше: тест (не)однозначного Mercedes-Benz GLB
1
8
27 ноября 2019
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Mercedes-Benz
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