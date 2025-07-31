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Лучший из десяти: экспертный супертест свежих и хитовых кроссоверов
71
51
31 июля 2025
Тесты
Подробный тест и обзор Jetta VS7: все плюсы и минусы китайского Фольксвагена
6
9
7 октября 2024
Тесты
Первый тест кроссовера Jetta VS7: изучаем китайский Volkswagen на фоне оригинала
15
5 сентября 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты