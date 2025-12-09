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HuangHai
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Подробный тест Huanghai N7: плюсы и минусы самого большого пикапа в России
4
1
9 декабря 2025
Тесты
Две «семёрки» с американским духом: Foton Tunland V7 против Huanghai N7
11
2
20 ноября 2025
Тесты
Первый тест Huanghai N7: пять фактов об огромном пикапе с легальной лебёдкой
13
7
15 октября 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
HuangHai
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