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Тесты про Citroen
SpaceTourer
4,2
10 отзывов
8 новых
104 с пробегом
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Обзор Citroen SpaceTourer: все плюсы максимально практичного вэна. Подробный тест
6 марта 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Citroen
SpaceTourer
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