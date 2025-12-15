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Новости про Smart
Fortwo
4,4
89 отзывов
185 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Вторичка
Марка Smart объявила цены на свой первый лифтбек и сроки запуска преемника ForTwo
1
24 апреля
Новости
Появились первые фото преемника Smart ForTwo
1
15 декабря 2025
Новости
Марка Smart возродит миниатюрную двухместную модель
1
2 сентября 2025
Новости
20-летний Smart продают по цене новой BMW 5 серии
22 марта 2024
Новости
Smart Fortwo превратили во внедорожный автодом и отправили в поход
1
24 августа 2022
Новости
Видео
На Авто.ру продают уникальный Smart, проехавший 69 километров за семь лет
1
8 февраля 2022
Новости
В продаже появился странный Smart — это спидстер с зеркальным шаром в багажнике
23 сентября 2021
Новости
Brabus превратил электро-Smart в «городской суперкар» за 4 миллиона рублей
4
24 марта 2021
Новости
Посмотрите на самый быстрый Smart в мире: у него 9-литровый мотор
2
1
11 марта 2021
Новости
Видео
Smart EQ ForTwo вышел в спецсерии «Синий рассвет»
1
1
28 января 2021
Новости
Электрический Smart проверили на прочность трассой для мотокросса
3
4 июня 2020
Новости
Видео
Американец ушёл от одной полицейской погони на Смарте, но попался во второй
3
1
23 апреля 2020
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Smart
Fortwo
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