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Новости про Renault
Kaptur
4,4
225 отзывов
1 050 с пробегом
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КамАЗ начал выпуск деталей подвесок для кроссоверов Renault и Nissan
1
25 июня 2023
Новости
Стали известны цены спецверсии Renault Kaptur Intense. Кроссовер с полным приводом подешевел
7
1 ноября 2021
Новости
Российский Renault Kaptur получил спецверсию Intense: в оранжевом цвете и с декором под карбон
14 октября 2021
Новости
В России остановлены поставки кроссоверов Renault Duster и Kaptur
5
20 сентября 2021
Новости
Обновлённый Renault Kaptur: объявлены все цены
4
2 июня 2020
Новости
Обновлённый Renault Kaptur получил турбомотор и подорожал
4
21 мая 2020
Новости
Renault Kaptur для России получит турбомотор от Арканы после обновления
11
10 марта 2020
Новости
Все российские Renault Kaptur попали под отзыв из-за открывающегося на ходу капота
23 декабря 2019
Новости
Китайцы раскрыли внешность и размеры нового Renault Captur
18 июня 2019
Новости
Renault Kaptur обновился и... нет, не подорожал
1
24 апреля 2019
Новости
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Новости
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Kaptur
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