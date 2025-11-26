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Plymouth
4,5
4 отзыва
31 с пробегом
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История
Уникальный Plymouth Barracuda с крышей тарга уйдёт с молотка: это заводской прототип
4
25 мая
Новости
Найден самый дорогой в мире маслкар Plymouth GTX
4
2
18 мая
Новости
Очень редкий 55-летний Plymouth GTX хотят продать по цене новой Ferrari
4
4 мая
Новости
Знаменитый Plymouth Superbird превратился в очень дорогой рестомод с огромным мотором
5
29 апреля
Новости
Редчайший кабриолет Plymouth Hemi Cuda, за которым охотятся коллекционеры, выставят на аукцион
3
26 ноября 2025
Новости
В Москве выставили на продажу культовый масл-кар Plymouth Barracuda из 1970-х
3
1
14 октября 2025
Новости
Редчайший Plymouth Barracuda рассчитывают продать за миллион долларов
12
19
29 сентября 2025
Новости
Владелец редкого Plymouth Superbird отказался продать его за 400 тысяч долларов
3
14 июля 2025
Новости
Редчайший спорткар Plymouth Superbird подешевел вчетверо за три года
3
20 мая 2025
Новости
Современный Dodge Challenger переделали под старый Plymouth и выставили на продажу
7
3
27 марта 2025
Новости
Построенный для McLaren рестомод Plymouth Barracuda ушёл с молотка
1
25 ноября 2024
Новости
Экстремальный рестомод Infected на базе старого Plymouth получил 807-сильный мотор
1
1
6 ноября 2024
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
Plymouth
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