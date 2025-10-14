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Plymouth
4,5
4 отзыва
31 с пробегом
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В продаже: шесть эпатажных автомобилей для жаркого лета
3
13 июля
Подборки
Вторичка
От «Бодо» до «Праулера»: объявления недели на Авто.ру
1
21 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! Харизматичные «американцы» 1960-х от забытых брендов
6
22 апреля
Подборки
Вторичка
От Темпесты до Писты: объявления недели на Авто.ру
1
15 марта
Подборки
Вторичка
В продаже! Машины из «Угнать за 60 секунд» на Авто.ру
7
1
14 октября 2025
Подборки
Вторичка
Культовая американская «лавка» в гараже мечты петролхэда. Фотопост
7 мая 2022
Подборки
6 самых ярких особенностей концепт-кара Plymouth XP-VIP
20 октября 2021
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Plymouth
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