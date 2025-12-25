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про Aurus
6 новых
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Вторичка
Представительский седан нового бренда Senat впервые показали на ПМЭФ
8
32
4 июня
Новости
Aurus показал на фото новую версию седана Senat — в духе «Майбаха»
10
6
31 мая
Новости
Senat 900: первые изображения и подтверждённые характеристики
8
16
9 мая
Новости
Aurus возобновил производство автомобилей для свободной продажи
1
2
7 апреля
Новости
Названа марка, под которой будут собирать автомобили на экс-заводе Toyota
3
14
19 марта
Новости
Началась сборка прототипов обновлённого Aurus Senat
3
1
11 марта
Новости
Компания Aurus объяснила приостановку производства автомобилей
7
8
16 февраля
Новости
В Москве построят роскошный жилой небоскрёб Aurus высотой почти 400 метров
7
4
11 февраля
Новости
Раскрыты подробности об обновлённом лимузине Aurus для президента России
6
1
4 февраля
Новости
Электромотоцикл Aurus Merlon прошёл сертификацию
1
6
4 февраля
Новости
Раскрыто количество выпущенных в 2025 году автомобилей Aurus
2
1
13 января
Новости
«Секретный» Aurus Senat Aurora выставили на продажу
4
3
25 декабря 2025
Новости
1
2
3
4
5
6
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