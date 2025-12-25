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Bestune
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От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Пересели на «китайца»: честные отзывы о FAW Bestune B70 от тех, кто ездил на автомобилях привычных марок
2
6
25 декабря 2025
Подборки
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
188
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
В продаже! Топ-5 китайских марок с самыми большими скидками в ноябре
1
10 ноября 2025
Подборки
Топ-5 седанов и лифтбеков 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
9
24
24 сентября 2025
Подборки
Тесты
Журнал Авто.ру
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Bestune
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