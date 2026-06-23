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про Audi
4,7
3 101 отзыв
1 934 новых
16 124 с пробегом
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Верны традициям: честные истории тех, кто купил «параллельный» Audi A3L
3
3
23 июня
Подборки
Эталоны качества? Топ-5 надёжных седанов из Европы дешевле 2 500 000 рублей
3
22 июня
Подборки
В продаже: свежие хот-хэтчи для любителей автомобилей погорячее
7
13
17 июня
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Revuelto, Mustang, V10 performance и другие
4
15 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: новые универсалы бизнес-класса для любителей практичных машин
6
6
10 июня
Подборки
Вторичка
Верны традициям: честные истории тех, кто купил «параллельный» Audi Q5
7
3
9 июня
Подборки
Люксовый букет: топ-5 ненадёжных премиум-кроссоверов за 1 500 000 рублей
1
2
8 июня
Подборки
Самые красивые на Авто.ру: Wraith, RS6, Chief и другие
5
2
8 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: европейские люкс-седаны взамен Hongqi Guoya за 30 миллионов
4
4
2 июня
Подборки
Вторичка
Пекин-2026: главные премьеры китайского автошоу
7
12
25 апреля
Подборки
В продаже! Крутые Audi A8 разных эпох, которые скоро уйдут в историю
6
13 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Европейские кабриолеты к сезону по цене нового «китайца»
5
8 апреля
Подборки
Вторичка
1
2
3
4
5
6
Журнал Авто.ру
Подборки
Audi
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