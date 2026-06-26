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Разбор про Nissan Navara
(Frontier)
4,2
29 отзывов
156 с пробегом
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Работают, но ржавеют: топ-6 пикапов, подверженных коррозии
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26 июня
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Журнал Авто.ру
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