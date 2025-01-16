Оценка авто
Представлена прощальная спецверсия купе Lexus RC
1
1
16 января 2025
Новости
Суперкар Lexus RC F получил в Японии сразу две спецверсии
2
5 октября 2023
Новости
Гонщик Red Bull поездил в заносе по столице Кении на 1200-сильном Lexus
1
26 декабря 2022
Новости
Видео
Компания Lexus обновила купе RC: другой экран и доработанное шасси
23 декабря 2022
Новости
Спорткар Lexus RC F получил лимитированную серию с титановым выхлопом
1
11 сентября 2020
Новости
Арабы превратили Lexus RC F в 1200-сильный дрифт-кар
1
30 июля 2020
Новости
В Детройте показали обновленный Lexus RC F и его трековую версию
1
14 января 2019
Новости
