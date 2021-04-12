Блогер построил самую необычную машину Джеймса Бонда — у неё есть даже огнемёт для жарки мяса

В качестве базы для строительства «бонд-кара» Фёрз использовал старый BMW Z3. Заднюю часть родстера он снабдил функциональ­ными пулемётами. Но попытка расстрелять фанерный силуэт Стига успехом не увенчалась: оказалось, что стволы расположены слишком низко.

Тем не менее Колин предусмотрел на этот счёт допол­нительное решение. Под задним бампером BMW Z3 он спрятал некое подобие домкрата с металли­ческим колесом, расположенным поперечно. Выдвигаясь, домкрат поднимает корму родстера, а колесо позволяет её перемещать, тем самым прицеливаясь. А ещё это устройство можно использовать для парковки в ограниченном пространстве.

В салоне Z3 установлен небольшой резервуар для моторного масла со встроенным насосом, а в задних арках вмонтированы разбрызги­ватели. По словам Фёрза, орошение ведущих колёс маслом позволяет машине легче скользить, а значит, уходить от погони более стильно.

Похожий по необычности функционал получила и традиционная для шпионских машин система постановки дымовой завесы. Колин разместил дым-машину внутри салона спорткара, назвав её «системой внутреннего камуфляжа»: если заполнить автомобиль дымом, водителя никто не разглядит. На рычаге КПП родстера расположена кнопка, обычно отвечающая за катапульти­рование спецагента вместе с водительским креслом, но в версии «бонд-кара» от Колина Фёрза она катапультирует только печенье, которое выскакивает из щели для CD-привода в магнитоле.

В передний бампер встроены выдвижные огнемёты с пультом управления в бардачке. Они способны генерировать струю огня длиной несколько метров, однако блогер использовал огнемёты для приготовления курицы-гриль. Особо Колин Фёрз отметил, что после всех доработок автомобиль остался полностью пригодным для повседневной эксплуатации.