Восстановленную после аварии Pagani Zonda продали за 377 миллионов рублей

Проданный автомобиль начал свою жизнь как жёлтое купе Zonda F, но в 2015 году попал в серьезное ДТП. После чего суперкар решили восстановить — он был отправлен на завод Pagani, полностью отреставрирован и превращён в уникальную модификацию Riviera.

Купе получило бело-синюю окраску кузова с деталями из лакированного карбона. На него дополнительно установили сплиттер, воздухо­заборник на крыше и задний спойлер. Работы над автомобилем закончили в 2017 году, и сейчас его пробег составляет всего 872 километра.