Восстановленную после аварии Pagani Zonda продали за 377 миллионов рублей

Аукционный дом Silverstone Auction провёл торги, самым дорогим лотом которых стал суперкар Pagani Zonda Riviera, построенный в единственном экземпляре. За купе неизвестный покупатель заплатил 5 885 000 долларов (377,2 миллиона рублей).
Проданный автомобиль начал свою жизнь как жёлтое купе Zonda F, но в 2015 году попал в серьезное ДТП. После чего суперкар решили восстановить — он был отправлен на завод Pagani, полностью отреставрирован и превращён в уникальную модификацию Riviera.
Купе получило бело-синюю окраску кузова с деталями из лакированного карбона. На него дополнительно установили сплиттер, воздухозаборник на крыше и задний спойлер. Работы над автомобилем закончили в 2017 году, и сейчас его пробег составляет всего 872 километра.
Pagani Zonda Riviera оснащён 7,3-литровым атмосферным V12 производства Mercedes-AMG, мощность которого составляет 760 лошадиных сил. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.
Может ли восстановленный после аварии автомобиль стоить так дорого?
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