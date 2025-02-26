Pagani Zonda Tricolore решили продать за рекордную стоимость

На торги аукциона RM Sotheby’s выставлен один из трёх существующих суперкаров Pagani Zonda Tricolore. За 15 лет он проехал чуть больше 1100 километров. Из-за редкости в сочетании с идеальным состоянием итоговая цена может превысить 11 миллионов долларов.