Pagani Zonda Tricolore решили продать за рекордную стоимость

На торги аукциона RM Sotheby’s выставлен один из трёх существующих суперкаров Pagani Zonda Tricolore. За 15 лет он проехал чуть больше 1100 километров. Из-за редкости в сочетании с идеальным состоянием итоговая цена может превысить 11 миллионов долларов.
- Исполнение Tricolore вышло в 2010 году в честь 50-летия итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori. Тираж был ограничен тремя экземплярами. Появившийся в продаже суперкар — второй в серии.
- Кузов выполнен из углеволокна синего цвета и украшен акцентами в цветах итальянского флага. Интерьер отделан белой и синей кожей с вставками из карбона и алюминия. Пробег машины составляет 1112 километров, состояние неотличимо от нового.
- Атмосферник V12 7.3 от Mercedes-AMG выдаёт 670 л.с. и 780 Нм и сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Суперкар массой 1210 килограммов набирает «сотню» за 3,4 секунды и 200 км/ч — за 9,6.
В ноябре единственный в мире Pagani Zonda LM Roadster был перепродан за 11,1 миллиона долларов. У коллекционной версии Tricolore есть шансы перебить рекорд и стать самой дорогой Зондой на вторичном рынке.
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