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За уникальную Pagani Huayra дают два миллиона долларов на аукционе

Это единственный экземпляр Huayra, выпущенный в спецверсии Oceano Pacifico
Новости
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На аукционе Bring a Trailer идут торги за суперкар Pagani Huayra: за три дня до их завершения ставка достигла 2 миллионов долларов. Высокая цена объясняется не только брендом, но и уникальностью суперкара, который выпущен в специальном исполнении Oceano Pacifico  («Тихий океан»). Кроме того, эта Huayra проехала с 2014 года немногим более 3200 километров.

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  • Карбоновый кузов суперкара в соответствии с океанской тематикой окрашен в несколько оттенков синего цвета в сочетании с белыми вставками. Аналогичным образом оформлены колёсные диски, хотя в комплект продажи входит набор альтернативных колёс золотистого цвета. Также на кузове имеются малозаметные вставки в цветах итальянского флага.
  • Салон отделан дорогой кожей в двух цветах, но с вставками из синей алькантары здесь сочетается кремовый фон. Карбоновые поверхности также окрашены в синий. Среди дополнительных нюансов — таблички с названием проекта и автограф Горацио Пагани.
  • По технической части Huayra Oceano Pacifico не отличается от прочих суперкаров, которых всего сделано около сотни. Автомобиль укомплектован шестилитровым V12 от AMG с отдачей 730 сил и 1000 Нм. Известно, что некоторое время назад первый владелец отправил суперкар обратно на завод, где Huayra дополнительно оснастили опциональным пакетом Tempesta. В него входят дополнительные аэродинамические детали, титановый выхлоп и амортизаторы Ohlins с особыми настройками.

В конце января Chevrolet Corvette ушёл с молотка за сумму, которой ставки за Pagani Huayra вряд ли успеют достичь — 3,7 миллиона долларов. Дороговизна автомобиля объясняется тем, что на торги выставили первый серийный экземпляр Corvette ZR1, быстрейшего «Корвета» в истории модели.

Идёт суперкару такое цветовое решение?

Да, очень стильно вышло
Не вижу ничего выдающегося

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#Аукционы#Pagani#Huayra#Суперкары
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Комментарии
Комментарии3
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18 февраля 2025
Машина красивая, но название прочесть с первого раза никогда не удается 😀
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3 ноября 2025
Из-за цвета купил бы
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3 ноября 2025
Тяпа Тяпа почему не удается все просто: пагани уайра акеано пацифико
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