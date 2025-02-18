За уникальную Pagani Huayra дают два миллиона долларов на аукционе

На аукционе Bring a Trailer идут торги за суперкар Pagani Huayra: за три дня до их завершения ставка достигла 2 миллионов долларов. Высокая цена объясняется не только брендом, но и уникальностью суперкара, который выпущен в специальном исполнении Oceano Pacifico («Тихий океан»). Кроме того, эта Huayra проехала с 2014 года немногим более 3200 километров.