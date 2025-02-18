За уникальную Pagani Huayra дают два миллиона долларов на аукционе

На аукционе Bring a Trailer идут торги за суперкар Pagani Huayra: за три дня до их завершения ставка достигла 2 миллионов долларов. Высокая цена объясняется не только брендом, но и уникальностью суперкара, который выпущен в специальном исполнении Oceano Pacifico («Тихий океан»). Кроме того, эта Huayra проехала с 2014 года немногим более 3200 километров.
- Карбоновый кузов суперкара в соответствии с океанской тематикой окрашен в несколько оттенков синего цвета в сочетании с белыми вставками. Аналогичным образом оформлены колёсные диски, хотя в комплект продажи входит набор альтернативных колёс золотистого цвета. Также на кузове имеются малозаметные вставки в цветах итальянского флага.
- Салон отделан дорогой кожей в двух цветах, но с вставками из синей алькантары здесь сочетается кремовый фон. Карбоновые поверхности также окрашены в синий. Среди дополнительных нюансов — таблички с названием проекта и автограф Горацио Пагани.
- По технической части Huayra Oceano Pacifico не отличается от прочих суперкаров, которых всего сделано около сотни. Автомобиль укомплектован шестилитровым V12 от AMG с отдачей 730 сил и 1000 Нм. Известно, что некоторое время назад первый владелец отправил суперкар обратно на завод, где Huayra дополнительно оснастили опциональным пакетом Tempesta. В него входят дополнительные аэродинамические детали, титановый выхлоп и амортизаторы Ohlins с особыми настройками.
В конце января Chevrolet Corvette ушёл с молотка за сумму, которой ставки за Pagani Huayra вряд ли успеют достичь — 3,7 миллиона долларов. Дороговизна автомобиля объясняется тем, что на торги выставили первый серийный экземпляр Corvette ZR1, быстрейшего «Корвета» в истории модели.
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