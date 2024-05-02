Знаменитый инженер Эдриан Ньюи уйдёт из Red Bull, но доделает гиперкар

Э дриан Н ьюи работал с Red Bull Racing почти 20 лет — с 2006 года. За это время команда заработала шесть кубков конструкторов, а её пилоты семь раз становились чемпионами. Как заявил сам инженер, сейчас настало время ставить перед собой новые задачи.

Не называются ни истинные причины ухода Ньюи, ни его дальнейшие планы. Как пишет Formula1 со ссылкой на источники, инженер может остаться в «королевских гонках», сменив Red Bull на Ferrari (тем самым британец присоединится к Льюису Хэмилтону) или Aston Martin. По другой версии, знаменитый специалист собрался на заслуженный отдых — ему уже исполнилось 65 лет.

Разработка гиперкара Red Bull RB17 сейчас переходит в заключительную стадию. По словам Ньюи, оставшееся в составе команды время он будет занят главным образом этим проектом, хотя продолжит поддерживать формульную команду до конца нынешнего сезона. При этом к созданию болида для 2025 года он уже не будет иметь отношения.

По последним данным, Red Bull RB17 станет исключительно трековой машиной и получит необычный силовой агрегат — его составят из V10, способного раскручиваться до 15 000 об/мин и развивать до 1000 сил, и 200-сильного электромотора. Время RB17 на гоночных трассах должно оказаться сопоставимо с показателями формульных болидов. Команда планирует выпустить только 50 таких машин по цене более 6 миллионов долларов. Не исключено, что все они уже имеют своих владельцев. Премьера гиперкара назначена на июльский «Фестиваль скорости» в британском Гудвуде.