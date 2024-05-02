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Знаменитый инженер Эдриан Ньюи уйдёт из Red Bull, но доделает гиперкар

Глава технического департамента Red Bull Racing уйдёт из команды в начале 2025 года, но до этого момента должен завершить проект RB17
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Команда Red Bull Racing подтвердила расставание с одним из самых известных инженеров Формулы-1 — главой технического департамента Эдрианом Ньюи. Он покинет команду в первом квартале 2025 года. Но Ньюи уже заявил, что приложит все усилия, чтобы завершить один из самых своих амбициозных проектов — первый гражданский гиперкар Red Bull.

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Официальный тизер Red Bull RB17

  • Эдриан Ньюи работал с Red Bull Racing почти 20 лет — с 2006 года. За это время команда заработала шесть кубков конструкторов, а её пилоты семь раз становились чемпионами. Как заявил сам инженер, сейчас настало время ставить перед собой новые задачи.
  • Не называются ни истинные причины ухода Ньюи, ни его дальнейшие планы. Как пишет Formula1 со ссылкой на источники, инженер может остаться в «королевских гонках», сменив Red Bull на Ferrari (тем самым британец присоединится к Льюису Хэмилтону) или Aston Martin. По другой версии, знаменитый специалист собрался на заслуженный отдых — ему уже исполнилось 65 лет.
  • Разработка гиперкара Red Bull RB17 сейчас переходит в заключительную стадию. По словам Ньюи, оставшееся в составе команды время он будет занят главным образом этим проектом, хотя продолжит поддерживать формульную команду до конца нынешнего сезона. При этом к созданию болида для 2025 года он уже не будет иметь отношения.

По последним данным, Red Bull RB17 станет исключительно трековой машиной и получит необычный силовой агрегат — его составят из V10, способного раскручиваться до 15 000 об/мин и развивать до 1000 сил, и 200-сильного электромотора. Время RB17 на гоночных трассах должно оказаться сопоставимо с показателями формульных болидов. Команда планирует выпустить только 50 таких машин по цене более 6 миллионов долларов. Не исключено, что все они уже имеют своих владельцев. Премьера гиперкара назначена на июльский «Фестиваль скорости» в британском Гудвуде.

Ньюи крут?

Это даже не обсуждается
Есть и более известные инженеры
А это кто вообще?

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#Формула-1#Суперкары
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