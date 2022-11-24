Появилось изображение нового суперкара от ателье Bertone

Итальянское дизайн-ателье Bertone участвовало в разработке целого ряда культовых моделей, но сейчас не функционирует, так как считается банкротом. Тем не менее выкупившие ателье в 2020 году Жан-Франк и Мауро Риччи заявили о скором возрождении компании: Bertone опубликовала первый тизер суперкара, который должен открыть «новую революционную главу» в истории ателье.