Появилось изображение нового суперкара от ателье Bertone

Итальянское дизайн-ателье Bertone участвовало в разработке целого ряда культовых моделей, но сейчас не функционирует, так как считается банкротом. Тем не менее выкупившие ателье в 2020 году Жан-Франк и Мауро Риччи заявили о скором возрождении компании: Bertone опубликовала первый тизер суперкара, который должен открыть «новую революционную главу» в истории ателье.
- Появление нового автомобиля приурочили к 110-летию компании, основанной в 1912 году. Каким будет суперкар, достоверно пока неизвестно. На первых фото можно различить лишь общие стилистические черты — скажем, обтекаемые обводы и развитые колёсные арки. Кроме того, новинка от Bertone, вероятнее всего, будет иметь среднемоторную компоновку.
- В соцсетях возрождаемого ателье опубликовано также изображение одного из прототипов, соавторами которого стали специалисты Bertone. Это Alfa Romeo Carabo образца 1968 года, один из ярких представителей так называемого «клиновидного» дизайна. Не исключено, Bertone намеревается представить современную версию культового концепта.
- Дата дебюта нового Bertone не называется, возможно, это произойдёт уже в нынешнем году. В ателье заявили, что суперкар окажется «мгновенной классикой»: скорее всего, тираж новинки будет строго ограничен.
В январе прошлого года в Италии выставляли на открытый аукцион имущество Bertone — документы, эскизы и артефакты. В подборку лотов не вошло ни одного автомобиля.
Будете ждать премьеры?
Конечно, это же Bertone!
Вообще не понимаю, о чём речь
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