В России прекращают выдавать знаки «Инвалид»

Порядок получения разрешения на бесплатную парковку будет выглядеть следующим образом. До 1 января 2021 года инвалиды или их законные пред­стави­тели должны подать заяв­ление в Пенсионный фонд через портал госуслуг или обратив­шись лично в много­функци­ональный центр «Мои документы» или в Пенсионный фонд, указав марку и модель автомобиля.

Сведения в реестре появятся в течение 15 минут. Разрешается менять данные о транс­портном средстве — такими полно­мочиями наделены не только граждане, имеющие инвалид­ность, но и их законные представители.

Сотрудники ГИБДД получат доступ к базе данных и, используя её, смогут выявлять и наказы­вать нарушителей.