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В России прекращают выдавать знаки «Инвалид»

Выдача специального опознавательного знака «Инвалид» прекратится 1 июля
Новости
8

С 1 июля федеральные учреждения медико-социальной экспертизы прекратят выдачу автомо­билистам специального опознава­тельного знака «Инвалид». Вместо этого сведения о транс­портном средстве, управ­ляемом или перевозящем людей с ограничен­ными возмож­ностями, будут размещаться в Федеральном реестре, пишет «Российская газета».

  • Порядок получения разрешения на бесплатную парковку будет выглядеть следующим образом. До 1 января 2021 года инвалиды или их законные пред­стави­тели должны подать заяв­ление в Пенсионный фонд через портал госуслуг или обратив­шись лично в много­функци­ональный центр «Мои документы» или в Пенсионный фонд, указав марку и модель автомобиля.

  • Сведения в реестре появятся в течение 15 минут. Разрешается менять данные о транс­портном средстве — такими полно­мочиями наделены не только граждане, имеющие инвалид­ность, но и их законные представители.

  • Сотрудники ГИБДД получат доступ к базе данных и, используя её, смогут выявлять и наказы­вать нарушителей. 

  • В настоящее время штраф за парковку на местах для инвалидов в России состав­ляет 5 тысяч рублей. Кроме того, авто­мобиль нарушителя может быть перемещён на штрафстоянку.

Фото на обложке: rg.ru

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Комментарии
Комментарии8
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1 июля 2020
Инвалид такой же участник движения,как и другие...У меня 2-я гр,я вожу автомобиль,ничем не отличаюсь от других участников движения.Я считаю,что отмена знака,ошибочное решение!!!
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9
1 июля 2020
вы точно поняли смысл? водите как все, никто вас не ограничивает, мне к примеру не важно в потоке едет ли машина со знаком инвалид или со знаком ребенок в машине, или вовсе без. Зато уродов хитрожопых на геликах со значком инвалид надеюсь станет меньше
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8
1 июля 2020
МАРАЗМ ПОЛНЫЙ.
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1
1 июля 2020
Когда чиновники начнут думать о людях ? Все это потуги показать бурную деятельность. А люди ? Фактически вы лишили инвалидов возможности дожития.Большенство инвалидов 3 группы передвигаются с костылями,имеют заболивания легких.И самое главное - с нашими пенсиями оплачивать парковки.
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6
14 июля 2020
Какой нах...р реестор?! Кто в него будет смотреть? Только больные умом власти могут закатывать всё в цифру и самоуповаться этим, демонстрируя всему миру псевдо-прогресс у себя в стране, показывающее только одно - дешёвое выпячивание и мнимое лидерство перед остальными странами. Показуха бессмысленных действий. Мне, как участнику дорожного движения, необходимо видеть, что за рулём инвалид, чтобы просто, на всякий случай, иметь это в виду.
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10
14 июля 2020
Выдавать не будут, а продавать - пожалуйста. Никто не мешает самому распечатать или заказать знак где-нибудь.
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5
5 июля 2025
Чиновники не ту корову доят. Может пора просто помогать инвалидам.
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10
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