В России прекращают выдавать знаки «Инвалид»

С 1 июля федеральные учреждения медико-социальной экспертизы прекратят выдачу автомобилистам специального опознавательного знака «Инвалид». Вместо этого сведения о транспортном средстве, управляемом или перевозящем людей с ограниченными возможностями, будут размещаться в Федеральном реестре, пишет «Российская газета».
Порядок получения разрешения на бесплатную парковку будет выглядеть следующим образом. До 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители должны подать заявление в Пенсионный фонд через портал госуслуг или обратившись лично в многофункциональный центр «Мои документы» или в Пенсионный фонд, указав марку и модель автомобиля.
Сведения в реестре появятся в течение 15 минут. Разрешается менять данные о транспортном средстве — такими полномочиями наделены не только граждане, имеющие инвалидность, но и их законные представители.
Сотрудники ГИБДД получат доступ к базе данных и, используя её, смогут выявлять и наказывать нарушителей.
В настоящее время штраф за парковку на местах для инвалидов в России составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль нарушителя может быть перемещён на штрафстоянку.
Фото на обложке: rg.ru
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