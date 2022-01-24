Отзывы на зимние шины: реальный опыт пользователей Авто.ру

Недавно мы просили пользователей Авто.ру рассказать о том, какие зимние шины предпочитаете вы. И они, как всегда, с большим энтузиазмом откликнулись на наше предложение и написали огромное количество классных и полезных комментариев. Пришло время выбрать из них самые интересные и самые полезные, как мы это сделали, например с историями про переплаты за машины.
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Были липучки Bridgestone Blizzak, сейчас липучки Yokohama IceGuard. Автомобиль полноприводной с антизаносной системой. Отъездил на Bridgestone три сезона на Камчатке, два в Питере, на Yokohama катаю по Питеру уже пятый сезон. Мнение выработалось такое: по снегу и льду новая липучка идёт вполне уверенно на скоростях 60-80. Шипы тоже хороши (по отзывам знакомых), но до тех пор, пока все шипы на месте.
Например, в Питере снег и лед в чистом виде бывают нечасто. Иной раз 10 дней за всю зиму. Смысла брать шипованную резину для такого авто, как у меня, вообще нет. Липучки вполне достаточно. А шипы шумят, жрут асфальт и летят из колёс в лобовые стекла. ДТП у меня не было, кстати, ни разу. Езжу на этом автомобиле 10 лет. Но самое главное, зимой можно ездить на любой резине. Главное, помнить - зимняя дорога не прощает ошибок и самоуверенности - и выбрать правильный стиль езды. Короче, зимой надо ездить по-зимнему, и будет всем счастье.
Шипованные Pirelli Ice Zero — достаточно мягкие, боковины крепкие, на льду и на снегу держат нормально, на голом асфальте в мороз можно уехать дальше, чем планировал. И из-за г-образной формы шипа резина шумновата, подвывает. Предыдущие Cordiant Polar, купленные как эконом-вариант, отходили 8 сезонов и вели себя лучше.
Mercedes (E klass), Nokian Hakka 8 шипы, очень шумные, держит дорогу вяленько, рассчитывал чуть на большее за ценник в 50К, в следующий раз попробую тоже Нокиан, но липучку.
У Bridgestone самая крепкая жесткая боковина, даже высокий профиль не пробивается и не раскачивается, хорошо очищаемый протектор и хороший зацеп, шипов маловато. Ice Cruiser 7000s — недорого и сердито. Зимой важно ездить на хорошей резине, а изношенную на 50% зимнюю можно с удовольствием докатать летом.
В прошлом году Виaтти взял. Нужны были шины на зиму недорогие, но чтобы нормально ездить в городских условиях. Удивлен, мало того что сэкономил так еще и порадовался хорошему качеству. Шипов на них не много плюс липучка посередине, держак отменный на любом покрытии. Боковина не хилая. Не шумные. В общем, остался очень доволен выбором.
Hakka 8 - отличная резина, но для города шумновата. В прошлом году купил Sailun Ice Blazer Alpine EVO (липучка) — максимально доволен, тихая, держит. Поездки на север Карелии проходили без проблем. 225/40/18 Opel Astra H OPC.
Audi A4 Allroad (b8). На зиму беру только Nokian Hakkapelita R (финская липучка). Опыт эксплуатации — 12 лет и 2 комплекта: Первый комплект липучки забрал в день покупки машины на дилере и отъездил на нём 8 лет. Второй комплект уже на середине своего жизненного цикла. Резина достаточно мягкая для комфортной езды, но при этом достаточно жёсткая, чтобы не хватать грыжи. После летнего заводского Dunlop Sportmaxx GT, липучка более уверенно стоит на дороге и приятнее рулится. А так как живёт комплект долго и ведёт себя отлично, с выбором следующего вопрос не стоит.
Уже почти 10 лет использую шиповку — сперва Gislaved Nord Frost 100 (которая досталась от предыдущего владельца авто), потом и до сих пор — Gislaved Nord Frost 200, т.к. это замена 100. Резиной очень доволен, т.к. она не очень шумная, адекватная цена на мой взгляд, мягкая, но соответственно и изнашивается быстро, и оно того стоит.
Выбирая липучки, купила к началу прошлого сезона по совету опытного знакомого с многолетней практикой работы с шинами различных марок Bridgestone Blizzak Revo на Sandero Stepway — так радовалась своему приобретению! Однако первые же заморозки показали всю бесполезность этих шин: на слое снега на поворотах заносит, а уж если под снежком лёд — с места тронуться является огромной проблемой, колеса прокручивают на месте. В общем, сплошное разочарование. До этого несколько лет отгоняла на Opel Сorsa и Nokian — была влюблена в свои липучки.
Стоят Michelin X-Ice North 3. Хуже резины я не видел, шипы все повылетали полностью после 2-го сезона. С тем учетом, что я им дал обкатку как положено и езжу в спокойном темпе. Взял у друга б/у Нордман 4-й (сейчас на них 3-й сезон уже). Шины — огонь, хотя 2011года! И балансируются отлично, шипов, конечно, тоже не осталось, но теперь однозначно нет мишлену зимнему!
Пежо 308 АКПП. Michelin X-Ice North 3, оставили среднее впечатление, одной фразой — не айс, нужно быть аккуратным. Но отходили 5 сезонов и были отданы знакомому в теплом регионе, т.к. протектор практически не износился, а потеря 1/3 шипов там не критична. Пирелли Айс Зерро 2, начался третий сезон использования. С четырех колес потерял 2 или 3 шипа со всех. Управляемость превосходная. На асфальте при плюсовой температуре, торможение немного «тягучее», шины мягкие.
На льду безупречны, на скорости около 70 к/ч, на абсолютном зеркале, что на ногах стоять невозможно, да ещё с горки, абсолютно спокойно объехал массовую аварию. Единственным опасением было, что сзади едущие не смогут остановиться. Есть большой минус — шум. На скорости около 70 км/ч появляется гул, но если шумка на авто приличная, вполне терпимо.
Все оценки и суждения сугубо субъективны, на основании личного опыта и исходя из стиля вождения.
Амтел (шипы) R14 — не очень. Зиму проездил и ладно.
Dunlop Winter Ice 01 (шипы) R14. До минус 10 градусов хорошо. После — как на коньках. Не тормозит. В поворот заходишь, снижая скорость чуть ли не до 0 кмч, иначе в занос. В эксплуатации была очень долго. Протектор живучий. На асфальте ведёт себя средненько.
Нордман 7 r16. (шипы). Нормально. Шипы теряет умеренно. Эксплуатировал 2 сезона. Снег нормально (лучше, чем хаккапелита 8), лёд пойдёт (на твёрдую троечку, может 4 с минусом). На асфальте нормально. В целом резина понравилась, с учётом цены.
Мишлен Х-айс Норд 1 R16 (шипы). Шипы теряет на ура. Асфальт хорошо. Неплохо держит дорогу и тормозит. По льду не очень. Снег на твёрдую четвёрку. Гребет неплохо. На нечищеной дороге стабильна (без фанатизма).
Нокиан Хаккапелиита 8 R16 (шипы, финской варки) по асфальту на четвёрку с минусом, первое время гудит, как Ан-124 на взлете, потом прикатывается, становится тише. Снег на нечищеной дороге не очень уверенно. Машину кидает при проезде даже незначительных переметов. По льду на 5 с плюсом. В целом хорошая резина. Но в соотношении цена/качество Нордману 7 проигрывает.
Переобулся в 10 раз на Dunlop Winter Ice A01 (17 дюймов, шипы). При покупке машины попросил подобрать что-нибудь не сильно дорогое и достойное. Пробег за 9 зим — тысяч сорок, потери шипов — 2-3 шт на колесо, протектор как новый. При этом в зимних условиях Петербурга и окрестностей, где соленые лужи чередуются с «катками», шины вели себя замечательно, можно ездить практически как летом. Удивляюсь тем, кто пишет, что он фанат липучек (а потом выясняется, что живёт в Краснодарском крае и при морозе ездит 40+, или записным блогерам, кого на мокром асфальте на шипах заносит).
Напишу о своем опыте использования двух фрикционок на двух разных передниприводных авто: компактвэн массой 1500 кг и большой седан массой в 1950 кг.
1. Bridgestone Blizzak Revo-GZ. Наверное, лучшая зимняя резина, но... только на первые пару сезонов. Мертвая хватка шин уходит как раз к пробегу 10-15 тысяч, после чего шины, по ощущению, в своих качествах проседают на 30-40% и уже не показывают выдающихся сцепных свойств на разных поверхностях. Они остаются вполне предсказуемыми, но уже не прощают каких-то даже небольших ошибок или излишне активного вождения: ESP все чаще вмешивается в работу, корректирую действия водителя и огрехи в работе шин. Еще из особенностей: предельно прочная боковина, акустический дискомфорт не доставляют, но в районе 80 км/ч появляется небольшой гул, видимо, связанный со строением ламелей. Резина мягкая, стыки и неровности сглатывает хорошо. Истираются довольно быстро, на передней оси готовьтесь потерять до 2 мм за сезон!
2. Goodyear UltraGrip Ice 2. Шины не обладают какими-то экстраординарными супер-сцепными свойствами, но, в отличие от предыдущих, их отличает феноменальная стабильность на всех типах покрытий в различных погодных условиях, которая практически не зависит от пробега и износа резины. Изнашиваются эти покрышки, к слову, заметно менее активно, чем «японцы» (менее 1 мм за сезон). Также из плюсов отмечу больший акустический комфорт (гул в районе 80 км/ч выражен совсем слабо, практически незаметно), неровности и стыки проходятся также мягко, как на Бриджах. Важно учесть, что боковина у этой резины заметно тоньше, у меня проблем с этим не было, но это очевидный факт и пренебрегать им не стоит (для регионов с плохими дорогами, особенно).
Вывод: Бриджи по праву считаются одними из лучших (в своей ценовой категории) по сцепным свойствам на льду и проходимости по снегу, но эти свойства уходят поразительно быстро. Гудиер счел бы для себя "золотой серединой", полностью устраивают по совокупности качеств, но для регионов с плохими дорогами больше подойдет резины с прочными боковинами, как на Бриджах. В Москве с этим особых проблем нет, а 5-сантиметровые раздолбанные в хламину стыки на ТТК в районе Сити (или на Нижегородской эстакаде, например) оба комплекта проходят примерно одинаково).
Michelin X-Ice North 4 ,проездил 2 сезона, на гололёде поворот держит, при условии езды без фанатизма. По снегу гребёт, на асфальте — аккуратно. Шипы все на месте. Резиной доволен, в следующий раз возьму такие же. P.S. Тихая, не шумит.
Тоже Nokian Hakkapeliitta, сегодня установил в 11-й раз, тоже финская, хорошая резина, хорошее состояние — потерял по 2-3 шипа на колесо! Моё мнение — лучший комплект зимней резины за 27лет эксплуатации семи автомобилей.
Pirelli Sotto Zero 3 на bmw e82 2л с задним приводом за Уралом. Это нешипованая резина, уже 3 сезон начинаю с ней! Нет шума, но есть зацеп, кашу очень хорошо раскидывает (даже не замечаешь). Позволяют ездить весьма активно!
Nokian Nordman 7 (7 suv). 4 зимы откатался на 7, примерно 40 000 км — всё отлично, 2 колеса полностью с шипами, на 2 по 2-3 шипа вылетело (Toyota Camry 40). Резина не стёрлась, не испортилась, и дальше буду пользоваться. Купил на Lexus RX такую же новую, SUV. Так как машина повыше классом, то шума в салоне значительно меньше, по сравнению с Camry, даже и не замечаю что это шипы.
Шипованные Dunlop GRANDTREK ICE по льду и снегу ведут себя идеально. Даже на мокрой снежной каше шли достаточно уверенно. На асфальте, конечно, шумноваты. После двух зим шипы на месте.
В 2019-м в подарок к машине дали комплект шипованной резины Nokian Nordman. Лишний раз убедился, что шипы, особенно для крупных городов — вещь избыточная, а иногда и вредная: на асфальте тормозной путь увеличивается, а на мокром (политом реагентом) — вообще швах. В общем, категорически не доволен «шиповками». До этого полтора десятка лет ездил на фрикционной (так называемой, липучке) и не испытывал никакого дискомфорта ни на дорогах Москвы, ни на дорогах Архангельской области (а туда я ездил чуть ли не на каждые новогодние праздники). Был опыт езды на липучке и по подмерзшему серпантину от Лермонтова до Гагр — все прекрасно. Использовал Dunlop DS2 Graspig (DS3 Graspig) и какой-то Бриджстоун, доставшийся в подарок.
Sava Eskimo. Прошлую зиму откатал на таких на старой машине, машину продал, потом продал отдельно резину с дисками, т.к. на новую не подходили, и купил такую же новую. В этом году уже просто резина стоит вместе с дисками.
Преимущество (описываю по прошлому году): достаточно тихая, дорогу держит, не было ни сносов, ни буксов. По причине того, что переобуваюсь в другом городе, полтора месяца после схода снега ездил на зимней, но ни одного шипа не сломило и ни один не вылетел. Так что те, кто ищет хорошую резину за хороший прайс — рекомендую!
С 2017 года езжу зимой на Yokohama Geolandar y/t. Шикарная липучка (вообще я противник шипов, особенно в крупных городах). Зубастая, гребет что надо. На льду ведет себя хорошо (настолько, насколько это можно без шипов). Из минусов — шумновата и индекс скорости низкий (160), но все-таки это скандинавский тип, а не европейский, поэтому объяснимо.
Купил в этом году шипованную Michelin x-ice north 4. По сравнению с хакапелитой 8 — очень тихая и мягкая. Очень хороший зацеп. Понятное дело, что резина новая, 21 года, но все равно неожиданно комфортно.
У меня Dunlop Graspic DS2, досталась вместе с машиной. Резина 2008 года, но остаток протектора большой и повреждений нет. Прошлую зиму отлично на ней откатал, ещё эту откатаю точно.
ContiVikingContact 7. Первый сезон. Пока очень доволен - мягкие, цепкие, предсказуемые. Очень жду обильного снега, чтобы проверить в боевых условиях.
Nokian nordman 7 — плохая резина! Единственный и неоспоримый её плюс — это цена! По остальным критериям либо всё плохо, либо ничего особенного. На асфальте ведет себя отвратительно. Шумит, дорогу не держит, на старте чуть интенсивней педаль газа погладишь — проскальзывает, а еще очень сильно гудит. Ощущение такое что едешь на старом «Икарусе» — вот так сильно гудит! На снегу ведет себя относительно нормально, но в сравнении с другой резиной — Kumho Wintercraft Ice WI31, есть к чему стремиться. В целом ничего выдающегося.
Лёд, дело субъективное, от слова совсем. Катастроф с моим участием, тьфу-тьфу-тьфу, пока не было и надеюсь не будет. Но очень нежное и плавное управление машина сохраняла. Накатом в большинстве случаев, но всё же вырулить смог.
Мокрая снежная каша со льдом. На таком покрытие аккуратненько, да пробирался. Резина даёт возможность маневрировать на таком покрытии. В общем и целом, ездить можно. Но бесить эта резина будет вас в 98% времени, поэтому искренне рекомендую по возможности подобрать что-то другое.
Continental IceContact 3. Катаюсь третью зиму. Лучших шипованных шин у меня не было, а до Конти за четверть века их было много и на шинах я не экономил. По сравнению с предыдущими Pirelli Ice Zero — по льду и укатанному снегу едут ощутимо лучше, по рыхлому снегу так же, на асфальте не скользят боком в поворотах там, где на Pirelli автомобиль уже нужно было ловить и, самое главное, несмотря на шипы IceContact 3 не сильно шумнее моих летних Continental Premium Contact 5.
Pirelli Ice Zero были проданы через месяц после установки за полцены именно из-за шума — в городе он был ещё терпим, но на трассе становился пульсирующим и через час от него начинала болеть голова. Колёса при этом были отбалансированы и не били.