Отзывы на зимние шины: реальный опыт пользователей Авто.ру

Напишу о своем опыте использования двух фрикционок на двух разных передниприводных авто: компактвэн массой 1500 кг и большой седан массой в 1950 кг.

1. Bridgestone Blizzak Revo-GZ. Наверное, лучшая зимняя резина, но... только на первые пару сезонов. Мертвая хватка шин уходит как раз к пробегу 10-15 тысяч, после чего шины, по ощущению, в своих качествах проседают на 30-40% и уже не показывают выдающихся сцепных свойств на разных поверхностях. Они остаются вполне предсказуемыми, но уже не прощают каких-то даже небольших ошибок или излишне активного вождения: ESP все чаще вмешивается в работу, корректирую действия водителя и огрехи в работе шин. Еще из особенностей: предельно прочная боковина, акустический дискомфорт не доставляют, но в районе 80 км/ч появляется небольшой гул, видимо, связанный со строением ламелей. Резина мягкая, стыки и неровности сглатывает хорошо. Истираются довольно быстро, на передней оси готовьтесь потерять до 2 мм за сезон!

2. Goodyear UltraGrip Ice 2. Шины не обладают какими-то экстраординарными супер-сцепными свойствами, но, в отличие от предыдущих, их отличает феноменальная стабильность на всех типах покрытий в различных погодных условиях, которая практически не зависит от пробега и износа резины. Изнашиваются эти покрышки, к слову, заметно менее активно, чем «японцы» (менее 1 мм за сезон). Также из плюсов отмечу больший акустический комфорт (гул в районе 80 км/ч выражен совсем слабо, практически незаметно), неровности и стыки проходятся также мягко, как на Бриджах. Важно учесть, что боковина у этой резины заметно тоньше, у меня проблем с этим не было, но это очевидный факт и пренебрегать им не стоит (для регионов с плохими дорогами, особенно).

Вывод: Бриджи по праву считаются одними из лучших (в своей ценовой категории) по сцепным свойствам на льду и проходимости по снегу, но эти свойства уходят поразительно быстро. Гудиер счел бы для себя "золотой серединой", полностью устраивают по совокупности качеств, но для регионов с плохими дорогами больше подойдет резины с прочными боковинами, как на Бриджах. В Москве с этим особых проблем нет, а 5-сантиметровые раздолбанные в хламину стыки на ТТК в районе Сити (или на Нижегородской эстакаде, например) оба комплекта проходят примерно одинаково).