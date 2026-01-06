ЗиЛ «Дельфин»: история лучшей в мире десантной амфибии из СССР

Чаще всего продукцию марки ЗиЛ упоминают в связи с представительскими лимузинами, самосвалами и холодильниками. Реже вспоминают про военную продукцию и экспериментальные модели московского завода. Хотя едва ли не каждая из них достойна выставки достижений народного хозяйства. Но тогда хвалиться было нельзя — секретный объект! Сегодня в рубрике «Старые, но не бесполезные» мы вспоминаем историю гениальной советской амфибии ЗиЛ-135П «Дельфин», которая утонула в волнах неблагоприятного стечения обстоятельств.
В истории ЗиЛа можно найти пару десятков автомобилей с индексом 135. Причём признать в них близких родственников непросто, хотя семейство происходит от четырёхосного полноприводного грузовика ЗиЛ-135. Этого харизматичного громилу создавали специально для транспортировки артиллерийских орудий и ракетных систем. Машина получилась интересная и в целом удачная, хотя сложная. А точнее — нетрадиционная.
Сегодня в конструкции ЗиЛ-135 многое сбивает с толку. Это был автомобиль бескапотной компоновки с двумя двигателями позади кабины, каждый из которых приводил в движение колёса со своей стороны. Мудрёная схема коробки передач, а точнее целая трансмиссионная система, обеспечивала грузовику поразительную живучесть. Машина продолжала движение даже при выходе из строя нескольких колес.
Отметим также сближенные колёса второй и третьей оси — главный конструктор ОКБ ЗиЛ Виталий Грачёв считал, что так лучше для проходимости. Передние и задние колёса поворотные — для повышения манёвренности. При этом ЗиЛ-135 обходился вообще без подвески! Её функции возлагались на шины низкого давления.
Оригинальный по конструкции, ЗиЛ-135, как мы уже сказали, признали удачным. Производство стартовало ещё в начале 1960-х и продолжалось до середины 1990-х. В армии его использовали не только как тягач, но и как орудийную платформу. На машину ставили, например, системы залпового огня и даже пусковые ракетные комплексы «Луна», способные нести ядерные боеголовки.
Чтобы повысить внедорожный потенциал машины, Виталий Грачёв предложил сделать из грузовика амфибию. Но первый плавающий ракетоносец на базе ЗиЛ-135 чуть не потонул во время испытаний. Причём вместе с ракетой. Конструкция оказалась слишком тяжёлой.
Тогда ради снижения массы на ЗиЛе начали эксперименты со стеклопластиковым кузовом. По разным причинам пластмассовый ракетоносец ЗиЛ-135Б не встал в строй. Зато нетрадиционный выбор материалов пригодился в дальнейшем.
Когда в конструкторское бюро ЗиЛ поступил заказ на разработку большой десантно-транпортной амфибии, было уже понятно, с чего начинать. Будущий «Дельфин» видели самоходной понтонной переправой, но в процессе разработки концепция поменялась.
Выбор в пользу пластика диктовало само предназначение машины. Дело даже не в массе. Стоявшие на вооружении советской армии плавающие гусеничные тягачи серии ПТС показали себя уязвимыми даже для стрелкового оружия. Сквозь пулевые отверстия вода мгновенно попадала внутрь корпуса. Здесь не спасали никакие водооткачивающие насосы.
То ли дело «Дельфин»! За внешней стеклопластиковой обшивкой корпуса скрывался толстый слой пенопласта. Он повышал не только плавучесть, но и живучесть конструкции. Пули и осколки не оставляли в нём больших отверстий. Вода в худшем случае просачивалась внутрь, но не лилась ручьём.
Конструктивно «Дельфин» серьёзно отличался от родственного 135-го. Поворотные колёса передней и задней оси сохранились, а вот двигатели перенесли в заднюю часть кузова. Там их проще было соединить с двумя гребными винтами диаметром 700 мм каждый.
Для улучшения манёвренности на воде винты сделали поворотными — левый и правый поворачивались в разные стороны независимо друг от друга. На суше гребные винты прятались в специальные ниши на корпусе амфибии.
Отметим и внешние данные «Дельфина». Возможно, с первого взгляда 14-метровая амфибия не поражает грацией. Зато плавала она бесподобно. Ещё на ранних стадиях проекта корпус ЗиЛ-135П «продували» в бассейне Центрального научно-исследовательского института имени академика Крылова.
По результатам тестовых заплывов инженеры решили, например, закрыть центральные колёса амфибии экранами и оптимизировали форму днища. Приподнятый нос с боковыми скулами и центральным ребром помогал эффектно и эффективно бороться с волнами.
Плавучесть «Дельфина» была под стать имени. По воде он развивал скорость почти в 9 узлов — 16,5 км/ч. Для сравнения: плавающий танк ПТ-76 быстрее 10 км/ч ну никак не расплывался. Кроме того, амфибия уверенно двигалась даже по волнам пятибалльного шторма и не боялась тонкого льда.
Другим важным плюсом стала вместимость. На борт ЗИЛ-135П брал 22 десантника — полноценный взвод. Для амфибии предусмотрели возможность транспортировки на десантных кораблях и на военных самолётах.
Фразу про «лучший в классе» часто используют без веских причин. Но «Дельфин» действительно не знал равных. Если взять такой сложный термин, как пропульсивный КПД водоходного движителя — по сути отношение сопротивления воды к мощности, подведённой к винтам, то ЗиЛ-135П показывал невероятную цифру в 0,48. Зарубежные аналоги отставали в два-три раза!
Однако даже это не помогло «Дельфину» избавиться от статуса экспериментального. Во-первых, при всех достоинствах ЗИЛ-135П оказался игрушкой очень дорогостоящей. Но даже если бюджет на выпуск лучшей в мире амфибии удалось бы найти, её негде было выпускать. Под завязку загруженный другими заказами ЗиЛ просто не мог выделить даже квадратного метра производственных площадей для собственной же гениальной разработки.