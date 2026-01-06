ЗиЛ «Дельфин»: история лучшей в мире десантной амфибии из СССР

В истории ЗиЛа можно найти пару десятков автомобилей с индексом 135. Причём признать в них близких родственников непросто, хотя семейство происходит от четырёхосного полноприводного грузовика ЗиЛ-135. Этого харизматичного громилу создавали специально для транспортировки артиллерийских орудий и ракетных систем. Машина получилась интересная и в целом удачная, хотя сложная. А точнее — нетрадиционная.

Сегодня в конструкции ЗиЛ-135 многое сбивает с толку. Это был автомобиль бескапотной компоновки с двумя двигателями позади кабины, каждый из которых приводил в движение колёса со своей стороны. Мудрёная схема коробки передач, а точнее целая трансмиссионная система, обеспечивала грузовику поразительную живучесть. Машина продолжала движение даже при выходе из строя нескольких колес.