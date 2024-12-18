Несмотря на обещания завода, лимузин пока доступен далеко не во всех дилерских центрах. На момент подготовки материала даже в Москве Ауру можно было купить только у одного крупного дилера. В наличии — две машины чёрного цвета и с чёрным кожаным салоном в комплектации Status за официальные 2 799 000 рублей. Новую поставку ждут в январе или феврале, но конкретных дат нет. Когда появятся подробности, откроют бронирование. Должны прибыть обе версии и в разных цветах. Заказать Ауру в любом исполнении можно и сейчас, но ожидание может затянуться на несколько месяцев. О стоимости заранее не говорят — цена будет соответствовать прайс-листу на официальном сайте Lada на момент прибытия машин в салон.

В других ДЦ в столице сообщают о поставках в январе, но не в курсе о количестве автомобилей. Не могут назвать и точную дату поступления. Знают только, что Ауры должны прибыть в обеих комплектациях и стоить они будут по актуальному прайс-листу.