Новый удлинённый седан Lada — Aura, сделанный на базе Весты, — официально вышел на рынок. В конце ноября машины должны были появиться в шоурумах Москвы и Санкт-Петербурга, а с декабря разойтись и по другим городам. Мы обзвонили дилеров и выяснили, что сейчас происходит с ценами на самую дорогую и экстравагантную модель АвтоВАЗа и есть ли она в наличии.
Комплектации и официальные цены Lada Aura
Комплектация
Оснащение
Цена
Premier
1,8 л, 122 л.с., вариатор, передний привод
Светодиодная оптика, четыре подушки, контроль слепых зон, датчики дождя и света, парктроники по кругу, камера заднего вида, комбинированная обивка кресел (ткань/экокожа) чёрного цвета, подогрев всех сидений, руля, боковых зеркал, форсунок омывателя, ветрового стекла, круиз-контроль, кондиционер, медиасистема с 7-дюймовым дисплеем, 4 динамика, ESC, тонировка, 16-дюймовые легкосплавные диски, набор автомобилиста
2 599 000 руб.
Status
1,8 л, 122 л.с., вариатор, передний привод
+ обивка сидений светлой или чёрной натуральной кожей, 17-дюймовые диски, медиасистема с дисплеем 10,4 дюйма, сервисами Яндекса и 8 динамиками, двухцветная окраска кузова (по запросу)
2 799 000 руб.
Доступны три цвета кузова: без доплаты — чёрный, а за 15 000 рублей — серебристый или золотисто-коричневый «металлики».
Гарантия производителя (действует во всех официальных дилерских центрах) — три года или 100 000 километров.
Наличие и цены Lada Aura в Москве и Санкт-Петербурге
Несмотря на обещания завода, лимузин пока доступен далеко не во всех дилерских центрах. На момент подготовки материала даже в Москве Ауру можно было купить только у одного крупного дилера. В наличии — две машины чёрного цвета и с чёрным кожаным салоном в комплектации Status за официальные 2 799 000 рублей. Новую поставку ждут в январе или феврале, но конкретных дат нет. Когда появятся подробности, откроют бронирование. Должны прибыть обе версии и в разных цветах. Заказать Ауру в любом исполнении можно и сейчас, но ожидание может затянуться на несколько месяцев. О стоимости заранее не говорят — цена будет соответствовать прайс-листу на официальном сайте Lada на момент прибытия машин в салон.
В других ДЦ в столице сообщают о поставках в январе, но не в курсе о количестве автомобилей. Не могут назвать и точную дату поступления. Знают только, что Ауры должны прибыть в обеих комплектациях и стоить они будут по актуальному прайс-листу.
В Санкт-Петербурге Lada Aura пока всего одна — её выставили в одном из шоурумов крупной дилерской сети. Это максимальная комплектация Status, тоже чёрного цвета и снаружи, и внутри. Цена — 2 799 000 рублей, то есть по прайсу. Ауры уже вовсю бронируют, но пока в основном компании и организации. По новым поставкам здесь сообщили то же, что и в Москве: рассчитывают на январь, но точной информации по отгрузкам от производителя ещё не поступало. Заказы для частников открыты — можно выбрать любую комплектацию, цвет кузова и салона. Стоимость заранее неизвестна, ждать придётся два-три месяца.
В другом дилерском центре анонсировали поставку уже к концу декабря, однако в ней будет буквально несколько машин. Какие именно приедут экземпляры — неизвестно. Зато есть шанс, что продавать их будут по прайс-листу 2024 года.
Подождите
Объявления загружаются
Наличие и цены Lada Aura в регионах
Все Ауры, которые сейчас доступны в стране, представлены в топовом варианте — максимальная комплектация Status, чёрный кузов и чёрный кожаный салон.
В городах из нашего привычного списка новинки Лады не оказалось. Все ждут поставок: в одних точках в начале 2025-го, в других и вовсе говорили о весне. Хотя в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Краснодаре рассчитывают получить Ауру в декабре. Правда, тоже не могут назвать ни точную дату, ни количество машин. Зато дилеры уверены, что до конца года получится купить седан по официальным ценам.
Ауры есть в наличии у официального дилера Lada в Воронеже. Их продают по 2 795 500 рублей (на 3500 рублей ниже прайса). Всего было четыре машины, однако две уже купили. До конца года в подарок к Ауре дают комплект зимних шин. В январе ожидается крупная поставка.
В Тамбове нашлась одна свободная Lada Aura, а вторую уже забронировали. Цена — прайсовые 2 799 000 рублей. Новые поставки — в январе, без каких-либо уточнений. А во Владимире Ауру продали буквально за день до нашего звонка. Свежая партия прибудет в начале 2025 года.
И в Ярославле удалось найти единственный экземпляр в наличии за 2 836 000 рублей, то есть выше прайса на 37 000 руб. В эту надбавку включили уже установленное дополнительное оборудование: антикор нижней части кузова и колёсных арок, дефлекторы на стёклах, а также защитную сетку решётки радиатора. А ещё менеджер пообещал скидку и гарантированные подарки при покупке седана до конца года.
Что будет с поставками Lada Aura в начале 2025 года: прогнозы дилеров
Все менеджеры, с которыми мы общались, рассказали, что автосалоны получили письма из Тольятти, где сказано о том, что Aura прибудет в ближайшее время, — и это вся конкретика. Однако в Москве и Санкт-Петербурге продавцы крупных дилерских сетей прогнозируют дефицит Аур и в ближайшем будущем. Опытные специалисты предполагают: на новый седан не будет такого спроса, как на Весту или Гранту (в первую очередь, из-за высокой цены), поэтому завод и не станет выпускать Ауру в больших количествах, поддерживая определённый ажиотаж.