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Жуткий дефицит и неясность с поставками: наличие и реальные цены на Lada Aura

Можно ли в России купить самую роскошную модель АвтоВАЗа и сколько за неё хотят дилеры
Разбор
2
30

Новый удлинённый седан Lada — Aura, сделанный на базе Весты, — официально вышел на рынок. В конце ноября машины должны были появиться в шоурумах Москвы и Санкт-Петербурга, а с декабря разойтись и по другим городам. Мы обзвонили дилеров и выяснили, что сейчас происходит с ценами на самую дорогую и экстравагантную модель АвтоВАЗа и есть ли она в наличии. 

Оглавление

Комплектации и официальные цены Lada Aura

Комплектация

Оснащение

Цена

Premier

1,8 л, 122 л.с., вариатор, передний привод

Светодиодная оптика, четыре подушки, контроль слепых зон, датчики дождя и света, парктроники по кругу, камера заднего вида, комбинированная обивка кресел (ткань/экокожа) чёрного цвета, подогрев всех сидений, руля, боковых зеркал, форсунок омывателя, ветрового стекла, круиз-контроль, кондиционер, медиасистема с 7-дюймовым дисплеем, 4 динамика, ESC, тонировка, 16-дюймовые легкосплавные диски, набор автомобилиста

2 599 000 руб.

Status

1,8 л, 122 л.с., вариатор, передний привод

+ обивка сидений светлой или чёрной натуральной кожей, 17-дюймовые диски, медиасистема с дисплеем 10,4 дюйма, сервисами Яндекса и 8 динамиками, двухцветная окраска кузова (по запросу)

2 799 000 руб.

Доступны три цвета кузова: без доплаты — чёрный, а за 15 000 рублей — серебристый или золотисто-коричневый «металлики». 

Гарантия производителя (действует во всех официальных дилерских центрах) — три года или 100 000 километров.

Наличие и цены Lada Aura в Москве и Санкт-Петербурге

Несмотря на обещания завода, лимузин пока доступен далеко не во всех дилерских центрах. На момент подготовки материала даже в Москве Ауру можно было купить только у одного крупного дилера. В наличии — две машины чёрного цвета и с чёрным кожаным салоном в комплектации Status за официальные 2 799 000 рублей. Новую поставку ждут в январе или феврале, но конкретных дат нет. Когда появятся подробности, откроют бронирование. Должны прибыть обе версии и в разных цветах. Заказать Ауру в любом исполнении можно и сейчас, но ожидание может затянуться на несколько месяцев. О стоимости заранее не говорят — цена будет соответствовать прайс-листу на официальном сайте Lada на момент прибытия машин в салон. 

В других ДЦ в столице сообщают о поставках в январе, но не в курсе о количестве автомобилей. Не могут назвать и точную дату поступления. Знают только, что Ауры должны прибыть в обеих комплектациях и стоить они будут по актуальному прайс-листу.

В Санкт-Петербурге Lada Aura пока всего одна — её выставили в одном из шоурумов крупной дилерской сети. Это максимальная комплектация Status, тоже чёрного цвета и снаружи, и внутри. Цена — 2 799 000 рублей, то есть по прайсу. Ауры уже вовсю бронируют, но пока в основном компании и организации. По новым поставкам здесь сообщили то же, что и в Москве: рассчитывают на январь, но точной информации по отгрузкам от производителя ещё не поступало. Заказы для частников открыты — можно выбрать любую комплектацию, цвет кузова и салона. Стоимость заранее неизвестна, ждать придётся два-три месяца.  

В другом дилерском центре анонсировали поставку уже к концу декабря, однако в ней будет буквально несколько машин. Какие именно приедут экземпляры — неизвестно. Зато есть шанс, что продавать их будут по прайс-листу 2024 года.

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Наличие и цены Lada Aura в регионах

Все Ауры, которые сейчас доступны в стране, представлены в топовом варианте — максимальная комплектация Status, чёрный кузов и чёрный кожаный салон.

В городах из нашего привычного списка новинки Лады не оказалось. Все ждут поставок: в одних точках в начале 2025-го, в других и вовсе говорили о весне. Хотя в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Краснодаре рассчитывают получить Ауру в декабре. Правда, тоже не могут назвать ни точную дату, ни количество машин. Зато дилеры уверены, что до конца года получится купить седан по официальным ценам. 

Ауры есть в наличии у официального дилера Lada в Воронеже. Их продают по 2 795 500 рублей (на 3500 рублей ниже прайса). Всего было четыре машины, однако две уже купили. До конца года в подарок к Ауре дают комплект зимних шин. В январе ожидается крупная поставка.

В Тамбове нашлась одна свободная Lada Aura, а вторую уже забронировали. Цена — прайсовые 2 799 000 рублей. Новые поставки — в январе, без каких-либо уточнений. А во Владимире Ауру продали буквально за день до нашего звонка. Свежая партия прибудет в начале 2025 года. 

И в Ярославле удалось найти единственный экземпляр в наличии за 2 836 000 рублей, то есть выше прайса на 37 000 руб. В эту надбавку включили уже установленное дополнительное оборудование: антикор нижней части кузова и колёсных арок, дефлекторы на стёклах, а также защитную сетку решётки радиатора. А ещё менеджер пообещал скидку и гарантированные подарки при покупке седана до конца года. 

Что будет с поставками Lada Aura в начале 2025 года: прогнозы дилеров

Все менеджеры, с которыми мы общались, рассказали, что автосалоны получили письма из Тольятти, где сказано о том, что Aura прибудет в ближайшее время, — и это вся конкретика. Однако в Москве и Санкт-Петербурге продавцы крупных дилерских сетей прогнозируют дефицит Аур и в ближайшем будущем. Опытные специалисты предполагают: на новый седан не будет такого спроса, как на Весту или Гранту (в первую очередь, из-за высокой цены), поэтому завод и не станет выпускать Ауру в больших количествах, поддерживая определённый ажиотаж.

Как думаете, будет ли спрос на Lada Aura?

Вполне может! Салон и начинка уже на уровне
Вряд ли: чуть улучшили Весту и сильно подняли цену
Точно нет, дорого и неинтересно
#Цены#Реальные цены#LADA (ВАЗ)
2
Комментарии
Комментарии30
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18 декабря 2024
Интересно вышло.
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1
19 декабря 2024
HappyDriver15, себе ты очень активный.
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19 декабря 2024
УЛЬТРА УНИЧТОЖИТЕЛЬ КИЛЛЭР, это на сколько??? У меня больничный просто: 29 ноября — 21 декабря))
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19 декабря 2024
Автоотры знаешь что такое дефицит это когда огромный спрос и очень маленькое предложение она это сраное бедро вообще
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3
21 декабря 2024
На Ауре должен стоять полноценный автомат, Китайский вариатор слабоват для этого автомобиля.
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4
21 декабря 2024
Красный универсал, согласен
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24 декабря 2024
Красный универсал, Там двигатель слабоват, так что вариатор норм. А вообще в Китае сейчас выпускать авто с менее чем 400 лошадей позор. Вот к примеру конкурент BYD SEAL 06 GT по цене чуть дешевле, если не учитывать свякие налоги/таможни.
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21 декабря 2024
Шляпа
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4
24 декабря 2024
Когда ВАЗ начнет выпускать достойные автомобили неизвестно. С двигателем 200л/с и другими достойными новшествами и не заоблачными ценами. Никому из руководства завода ВАЗ, ничего не надо. Принцип и так купят, работает на полную мощность.
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6
23 декабря 2024
С баллончика красили?))))
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6
23 декабря 2024
редкая убогость. лучше ниву распилить поперек и вварить кусок кабины газели. гораздо интереснее получится. 122лс - это вспомогательный дрыгатель для насоса омывателя стекла?
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5
23 декабря 2024
Всё отлично, только вот чей двигатель, коробка передач, и другая мелочь. Но больше миллиона она не стоит.
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6
23 декабря 2024
В личное пользование за такую цену-точно нет, в такси она думаю пойдёт.
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3
23 декабря 2024
Нет слов.
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1
23 декабря 2024
После того, как организации накувыркаются вдоволь с ломучим вариатором, спрос поугаснет. Или ВАЗ подберёт всё же нормальную коробку, раз своё делать разучились, благодаря французам.
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3
23 декабря 2024
Двигатель масложер, а в связке с данным китайским вариатором - фуфло
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3
23 декабря 2024
За эту цену лучше солярис или киа рио в полной комплектации на автомате взять, чем это неизвестное нечто:))
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4
25 декабря 2024
Dengsm, за эту цену лучше взять Evolute I-Space, а не пузотерку класса В.
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2
23 декабря 2024
3 ляма за Ладу?
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3
23 декабря 2024
Был бы универсал... - был бы востребованный катафалк !!! ...в наше время - очень актуально !!!
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8
24 декабря 2024
китайский вариатор да еще 3 ляма за российский автомобиль?вы че курили?в пределах 1.5 ляма
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6
24 декабря 2024
Просто из принципа не купил бы эту повозку , пусть те кто это выпускают сами на них ездят 😎
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2
24 декабря 2024
Всю жизнь мечтал о машине с мощностью в в 122 л.с.))),вот это прорыв... Был бы лет 50 назад)))
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6
25 декабря 2024
Был в дилерском центре ЯхромаЛада, Московская область в начале декабря 2024 года. Там этих Аур автовозов 10-20 завезли, все ими уставлено, сотрудники пояснили, что для администрации президента! Но и на продажу выставили, ценник уточнялся, но со слов сказали 2600000.
Так вот внешне неплохой автомобиль, но возить свою пятую точку и детей в школу и обратно он совершенно не нужен!!! Именно только для чиновников, но им такой автомобиль наверное тоже ненужен 🤣
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4
26 декабря 2024
Алексей, чиновникам прикажут - пересядут, им же она за свои кровные их покупать и тем более ремонтировать сыпучие
китайские агрегаты. А для народа - это неопрааданно слишком дорогой Жигуль.
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2
26 декабря 2024
Очень дорого, не стоит этих денег.
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2
26 декабря 2024
Сначала надо чиновников засадить туда, а потом продавать людям.
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3
29 декабря 2024
Это какая-то насмешка, а не машина. Удлинили на 20 см очередную Ладу (ну хоть не Жигуля, и то хорошо). Какой это бизнес-класс??? Класс С может быть, в одном ряду с Солярисом. Вот если б ее не только удлинили, но и расширили на 20 см, колеса хотя бы на 19" дисках поставили и, главное, двигатель хотя бы 180 л.с., а лучше побольше. Тогда бы еще можно говорить о каком-то классе повыше.
А ЭТОМУ место в такси. Может там в "комфорт" запишут.
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3
16 января 2025
Но самое главное что меня убило в этой машине, это кочерга для капота с машины в 2 800 тыс. рублей. Полный позор. Зажали 1000 рублей на амортизаторы.
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6 февраля 2025
Как понимаю он в первую очередь рассчитан на гос.контракты.
Как автомобиль для наказания чиновников - самое то!
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