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Китайский минивэн Voyah Dreamer оказался лучше Toyota Alphard в лобовом краш-тесте

Китайское медиа Yilu Youche провело необычный краш-тест, столкнув на скорости в 66 км/ч два минивэна — китайский Voyah Dreamer и японский Toyota Alphard. В испытании использовались машины в самых простых комплектациях. При этом Toyota Alphard стоит почти втрое дороже конкурента: 1 миллион юаней против 370 тысяч.
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Китайское медиа Yilu Youche провело необычный краш-тест, столкнув два минивэна — китайский Voyah Dreamer и японский Toyota Alphard — на скорости в 66 км/ч. Как пишет сайт «Китайские автомобили», для испытания использовались машины в самых простых комплектациях.

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  • При этом Toyota Alphard стоит почти втрое дороже конкурента: 1 миллион юаней (139 тысяч долларов) против 370 тысяч (51,4 тысячи долларов). Однако «японец» проиграл: после столкновения у него сломалась аварийная сигнализация и не открывались задние двери. Кроме того, у Тойоты куда сильнее пострадали передние и средние стойки.
  • Также у предполагаемых пассажиров Toyota оказалось больше травм: у манекена на водительском сиденье повредились ноги, голова и грудная клетка. Седокам второго ряда также грозят травмы головы и грудной клетки. В модели Voyah Dreamer у водителя пострадали ноги и грудная клетка, у заднего пассажира — только грудная клетка.
  • Voyah Dreamer несколько длиннее, шире и ниже Toyota Alphard. В Китае он доступен как с гибридной, так и с электрической силовой установкой.

В России бренд Voyah официально представили в ноябре. Известно, что марка собирается работать в премиальном сегменте электрокаров, но других подробностей пока нет. Ожидается, что в местную модельную гамму войдёт кроссовер Free.

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#Минивэны и семиместники#Краш-тесты#Минивэны#Сделано в Китае#Toyota#Alphard#Voyah#Voyah Dreamer
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