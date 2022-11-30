Китайский минивэн Voyah Dreamer оказался лучше Toyota Alphard в лобовом краш-тесте

Китайское медиа Yilu Youche провело необычный краш-тест, столкнув на скорости в 66 км/ч два минивэна — китайский Voyah Dreamer и японский Toyota Alphard. В испытании использовались машины в самых простых комплектациях. При этом Toyota Alphard стоит почти втрое дороже конкурента: 1 миллион юаней против 370 тысяч.