Жителю США настолько надоел «лежачий полицейский» у дома, что он сломал его киркой

Жителя Чикаго, США, оштрафовали за разрушение «лежачего полицейского» — Николасу Бенитесу настолько надоела искусственная неровность у дома, что он сломал её киркой. На это ушло несколько дней, а обломки асфальта Бенитес сложил у себя во дворе, сообщает CBS.