Жителю США настолько надоел «лежачий полицейский» у дома, что он сломал его киркой

Жителя Чикаго, США, оштрафовали за разрушение «лежачего полицейского» — Николасу Бенитесу настолько надоела искусственная неровность у дома, что он сломал её киркой. На это ушло несколько дней, а обломки асфальта Бенитес сложил у себя во дворе, сообщает CBS.
- «Лежачий полицейский» находился около его дома более 10 лет. По мнению Бенитеса, он был слишком широкий и высокий — настолько, что наносил повреждения его автомобилю.
- Перед тем, как самостоятельно избавиться от неровности, житель Чикаго обратился к местным властям. Ему ответили, что могут убрать «лежачего полицейского», но позже, когда на это найдутся средства.
- После того, как Бенитес разрушил «полицейского», кто-то сообщил об этом властям. За порчу городского имущества чикагца оштрафовали на 500 долларов. Бенитес признал, что нарушил закон, но всё равно намерен обжаловать штраф — он возмущён бездействием местной администрации, которая не помогла ему в решении проблемы.
В 2019 году стало известно, что в России ведётся разработка необычных «лежачих полицейских» — они смогут автоматически подниматься из дорожного полотна для пресечения нарушений скорости. По первоначальному плану, испытания таких искусственных неровностей на дорогах общего пользования должны начаться в 2021‑м.
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