Американец снова проехал на Toyota Tundra миллион миль

Автомобилист из американской Луизианы Виктор Шеппард повторил достижение, установленное в первый раз ещё в 2016 году. Как пишет Pickup Truck Talks, он снова проехал миллион миль (1,6 миллиона километров) на одном автомобиле, и снова на Toyota Tundra. Среднегодовой пробег Шеппарда превышает 200 тысяч километров.
- Второй миллион миль Виктор Шеппард проехал на Toyota Tundra с 5,7-литровым V8 выпуска 2014 года. Пробега в 900 тысяч миль он достиг ещё в 2023 году, но в 2024-м эксплуатировал пикап менее интенсивно, так как его бизнес, связанный с логистикой и доставками, испытывал затруднения.
- Этот грузовик он купил на замену первому, образца 2007 года, когда его пробег приближался к знаковой отметке. В 2016-м о его истории узнали в североамериканском филиале Toyota и подарили Шеппарду ещё один пикап, на этот раз новый. Грузовик-ветеран отправился в исследовательский центр концерна, где его пообещали разобрать, чтобы выяснить, как отразилась на агрегатах автомобиля столь интенсивная эксплуатация. Шеппард сохранил подарок для личного использования, а работать продолжил на ранее купленном.
- Первая «Тундра» Шеппарда практически не требовала дополнительного внимания, кроме регулярных визитов на сервисные станции — всего их насчитали 117. До обнуления одометра пикап доехал с оригинальными кузовом, двигателем и трансмиссией. При этом на втором пикапе за прошедшее время пришлось поменять, как заявил Виктор изданию, генератор и коробку передач. Трансмиссия начала отказывать на отметке 780 тысяч миль (около 1 250 000 километров).
И в США, и в Европе автомобили время от времени доезжают до миллионных отметок. К примеру, в 2023 году в Соединённых Штатах нашли «миллионник» Honda Accord, а в Германии — Tesla Model S с пробегом 1,9 миллиона километров.
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