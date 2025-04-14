Американец снова проехал на Toyota Tundra миллион миль

Второй миллион миль Виктор Шеппард проехал на Toyota Tundra с 5,7-литровым V8 выпуска 2014 года. Пробега в 900 тысяч миль он достиг ещё в 2023 году, но в 2024-м эксплуатировал пикап менее интенсивно, так как его бизнес, связанный с логистикой

Этот грузовик он купил на замену первому, образца 2007 года, когда его пробег приближался к знаковой отметке. В 2016-м о его истории узнали в североамериканском филиале Toyota и подарили Шеппарду ещё один пикап, на этот раз новый. Грузовик-ветеран отправился в исследовательский центр концерна, где его пообещали разобрать, чтобы выяснить, как отразилась на агрегатах автомобиля столь интенсивная эксплуатация. Шеппард сохранил подарок для личного использования, а работать продолжил на ранее купленном.