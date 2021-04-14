Рассекречен электроседан от Alibaba: 540 сил и 1000 километров без подзарядки

Китайский бренд Zhiji Auto, который создан совместно концерном SAIC и интернет-гигантом Alibaba, поделился характеристиками своего первого электромобиля. Пятиметровый седан L7 в топовых комплектациях сможет ускоряться до
Отличительной особенностью интерьера Zhiji L7 стало медиаоснащение. На передней панели электрокара установлены три экрана, совмещённых в единый горизонтальный блок: он простирается почти от стойки до стойки и имеет диагональ 39 дюймов. В блок входят панель приборов, экран медиасистемы и дополнительный монитор для переднего пассажира. А четвёртая сенсорная панель диагональю 12,8 дюйма играет роль центрального тоннеля и служит для управления дополнительными функциями. Озвучивать салон станут сразу 22 динамика.
По размерам новинка практически идентична электрокару Lucid Air: длина составляет 5098 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1482 мм при колёсной базе в 3100 миллиметров.
Два электромотора Zhiji L7 совокупно развивают 540 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В базовой версии седан планируется оснащать 93-киловаттным блоком аккумуляторов, который обеспечит запас хода до 615 километров по циклу NEDC. За доплату ёмкость батареи увеличат до 118 кВт·ч, и с такими аккумуляторами L7 сможет проезжать до тысячи километров. Для сравнения, Tesla Model S комплектуется 100-киловаттной батареей, с которой её запас хода составляет максимум 663 километра, но рассчитан этот показатель по другому измерительному циклу.
L7 получит систему беспроводной зарядки мощностью 11 кВт, которая, по утверждению разработчиков, эффективна на 91%. Правда, скорость её невысока: за один час энергозапас пополнится на 80 километров пробега.
Zhiji обещает комплектовать седан всем необходимым для системы автономного вождения. В состав комплекса войдут 12 камер, столько же ультразвуковых радаров и лидар. Производитель при этом не уточнил, насколько автономным L7 будет на момент поступления в продажу. Приём заявок откроется в момент дебюта электрокара на Шанхайском автосалоне, в производство L7 отправится в третьем квартале, а поставки обещано начать в 2022 году.
Новая марка Zhiji Auto была представлена в начале 2021 года. В английском варианте бренд именуется IM, что расшифровывается как Intelligence in Motion. Вслед за седаном Zhiji Auto выведет на рынок электрический вседорожник, прототип которого уже продемонстрирован.
Выбрали бы вот этот китайский электроседан или всё же Tesla?
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