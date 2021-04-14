Рассекречен электроседан от Alibaba: 540 сил и 1000 километров без подзарядки

Отличительной особенностью интерьера Zhiji L7 стало медиа­оснащение. На передней панели электрокара установлены три экрана, совмещённых в единый горизонталь­ный блок: он простирается почти от стойки до стойки и имеет диагональ 39 дюймов. В блок входят панель приборов, экран медиасистемы и допол­нительный монитор для переднего пассажира. А четвёртая сенсорная панель диагональю 12,8 дюйма играет роль централь­ного тоннеля и служит для управления дополнитель­ными функциями. Озвучивать салон станут сразу 22 динамика.

По размерам новинка практически идентична электрокару Lucid Air: длина составляет 5098 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1482 мм при колёсной базе в 3100 миллиметров.

Два электромотора Zhiji L7 совокупно развивают 540 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В базовой версии седан планируется оснащать 93-киловаттным блоком аккуму­ляторов, который обеспечит запас хода до 615 километров по циклу NEDC. За доплату ёмкость батареи увеличат до 118 кВт·ч, и с такими аккумуляторами L7 сможет проезжать до тысячи километров. Для сравнения, Tesla Model S комплектуется 100-киловаттной батареей, с которой её запас хода составляет максимум 663 километра, но рассчитан этот показатель по другому измеритель­ному циклу.

L7 получит систему беспроводной зарядки мощностью 11 кВт, которая, по утверждению разработ­чиков, эффективна на 91%. Правда, скорость её невысока: за один час энергозапас пополнится на 80 километров пробега.

Zhiji обещает комплектовать седан всем необходимым для системы автономного вождения. В состав комплекса войдут 12 камер, столько же ультра­звуковых радаров и лидар. Производитель при этом не уточнил, насколько автономным L7 будет на момент поступления в продажу. Приём заявок откроется в момент дебюта электрокара на Шанхайском автосалоне, в произ­водство L7 отправится в третьем квартале, а поставки обещано начать в 2022 году.