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Рассекречен электроседан от Alibaba: 540 сил и 1000 километров без подзарядки

Четыре монитора, два электромотора, 12 ультразвуковых радаров, 118 кВт·ч — разработчики седана Zhiji L7 предпочитают рассказывать о нём на языке цифр, и некоторые цифры действительно впечатляют
Новости
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Китайский бренд Zhiji Auto, который создан совместно концерном SAIC и интернет-гигантом Alibaba, поделился характери­стиками своего первого электро­мобиля. Пяти­метровый седан L7 в топовых комплектациях сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,9 секунды и проезжать до тысячи километров на одной зарядке. А в его салоне появились сразу четыре монитора.

  • Отличительной особенностью интерьера Zhiji L7 стало медиа­оснащение. На передней панели электрокара установлены три экрана, совмещённых в единый горизонталь­ный блок: он простирается почти от стойки до стойки и имеет диагональ 39 дюймов. В блок входят панель приборов, экран медиасистемы и допол­нительный монитор для переднего пассажира. А четвёртая сенсорная панель диагональю 12,8 дюйма играет роль централь­ного тоннеля и служит для управления дополнитель­ными функциями. Озвучивать салон станут сразу 22 динамика.

  • По размерам новинка практически идентична электрокару Lucid Air: длина составляет 5098 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1482 мм при колёсной базе в 3100 миллиметров.

  • Два электромотора Zhiji L7 совокупно развивают 540 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В базовой версии седан планируется оснащать 93-киловаттным блоком аккуму­ляторов, который обеспечит запас хода до 615 километров по циклу NEDC. За доплату ёмкость батареи увеличат до 118 кВт·ч, и с такими аккумуляторами L7 сможет проезжать до тысячи километров. Для сравнения, Tesla Model S комплектуется 100-киловаттной батареей, с которой её запас хода составляет максимум 663 километра, но рассчитан этот показатель по другому измеритель­ному циклу.

  • L7 получит систему беспроводной зарядки мощностью 11 кВт, которая, по утверждению разработ­чиков, эффективна на 91%. Правда, скорость её невысока: за один час энергозапас пополнится на 80 километров пробега.

  • Zhiji обещает комплектовать седан всем необходимым для системы автономного вождения. В состав комплекса войдут 12 камер, столько же ультра­звуковых радаров и лидар. Производитель при этом не уточнил, насколько автономным L7 будет на момент поступления в продажу. Приём заявок откроется в момент дебюта электрокара на Шанхайском автосалоне, в произ­водство L7 отправится в третьем квартале, а поставки обещано начать в 2022 году.

  • Новая марка Zhiji Auto была представлена в начале 2021 года. В английском варианте бренд именуется IM, что расшифро­вывается как Intelligence in Motion. Вслед за седаном Zhiji Auto выведет на рынок электрический вседорожник, прототип которого уже продемонстрирован.

Выбрали бы вот этот китайский электроседан или всё же Tesla?

Этот: высокие технологии — наше всё
Tesla: доверия как-то побольше

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#Электрокары#Новинки
Комментарии
Комментарии6
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14 апреля 2021
Я вот думаю Теслу или L7? Пойду ещё подумаю в своей ваз 2107
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16 июня 2021
Хороший ответ
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1 мая 2021
Не проедет этот китаец 1000 км на батареи 118 кило ,и 700 не проедет ,600 может быть . У Теслы технологии лучше априори .
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11 мая 2021
ты че на алиэкспресс столько аккумуляторов там технолдогии уже на 100 лет вперед:)
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13 мая 2021
Шильдик у ИЖ украли?
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16 июня 2021
Цену не увидел...
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